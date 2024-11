Škandál na palube lietadla: Letuška polícii udala muža, ktorý cestoval s dvomi tínedžerkami! Šialené rozuzlenie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NORFOLK – Muž z Virgínie cestoval spolu so svojou dospievajúcou dcérou a jej kamarátkou. Keď ale nastúpili do lietadla spoločnosti Southwest Airlines, príjemná cesta sa zmenila na hotový horor. Palubný personál mal totiž podozrenie, že muž obchoduje s ľuďmi a dievčatá sú jeho obete.

John Kerrigan nastupoval 21. októbra na svoj prípojný let z medzinárodného letiska v Denveri spolu so svojou 15-ročnou dcérou a jej 16-ročnou kamarátkou, keď zaujal pozornosť jednej z letušiek. Zatiaľ čo bol na toalete, letuška oslovila tínedžerky a položila im niekoľko otázok o ich vzťahu s Kerriganom. „Stále sa pýtala, či boli v poriadku a či ma poznajú,“ spomenul Kerrigan, informuje televízia WAVY 10. „Bolo to zvláštne,“ uviedol ďalej.

Bez toho, aby o tom vedeli, palubný personál počas letu kontaktoval letiskovú políciu kvôli podozreniu, že Kerrigan obchoduje s ľuďmi. Keď dorazili do Norfolku, cestujúci dostali pokyn, aby zostali na mieste. Traja letiskoví dôstojníci potom prešli dozadu, kde sedel Kerrigan a dievčatá. „Povedali mi: ‚Pane, poďte s nami. Radi by sme vám položili nejaké otázky‘,“ povedal Kerrigan. Pred zrakmi všetkých cestujúcich ho vyviedli z lietadla. Muž opakoval, že neurobil nič zlé. Policajti ho vypočúvali asi 20 minút a potom ho nechali odísť.

Napriek tomu, že Kerrigan oceňuje, že palubný personál mal oči na stopkách a konal podľa odporúčaní, tvrdí, že incident sa dal vyriešiť aj inak. „Bol to hrozný spôsob, ako to urobiť,“ povedal pre Fox 59. „Všetci by sme chceli, aby chytili obchodníkov s ľuďmi. Je to správne. Ale ponižovať nevinných ľudí?“ dodal.