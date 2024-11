Na prvý pohľad obyčajná FOTO robotníkov zmiatla celý internet: Nebudete chcieť veriť vlastným očiam!

(Zdroj: Reddit/M3COPT3R4)

Používateľov sociálnej siete zmiatla zaujímavá fotografia. Zachytáva totiž bizarný výjav – dvoch robotníkov, ktorí sú oveľa väčší ako okolité domy. Na zábere pritom vidno miniatúrnu cestu a ľudí, ktorí kráčajú okolo. Skôr ako vám prezradíme tajomstvo, ktoré sa skrýva za týmito velikánmi, pozrite sa na fotografiu a skúste zistiť, ako to v skutočnosti je.

Pri bližšom pohľade je totiž jasné, že robotníci stoja na podkope bagra, čo vytvára poriadne mätúcu perspektívu. Viacero komentujúcich priznalo, že v prvej chvíli netušili, na čo sa vlastne pozerajú. „Skutočne som si myslel, že to boli dvaja chlapíci v nejakom miniatúrnom zábavnom parku,“ napísal jeden z komentujúcich.

Nie je známe, kde bol záber zhotovený, no podľa niektorých komentujúcich to bolo zjavne v Rumunsku. „Domy, kamión, to vyzerá ako Rumunsko, ale môžu to byť aj susedné krajiny,“ vysvetlil komentujúci. Ďalší skonštatovali, že táto optická ilúzia sa skutočne podarila. „Skvelý záber,“ napísal komentujúci. „Dobrá fotka, škoda len, že robotníci nedbajú na bezpečnosť,“ dodal druhý.