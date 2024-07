Táto optická ilúzia vám úplne popletie hlavu: Keď sa pozriete na FOTO, okamžite zistíte prečo!

Ilustračné foto (Zdroj: Reddit/opticalillusions/MattAtPlaton)

Na prvý pohľad sa zdá, že čiernobiely obraz, na ktorý sa pozeráte, je plný diagonálnych čiar. Ukázalo sa, že to tak vôbec nie je. V príspevku na Reddite jeden z používateľov napísal, že všetky čiary sú rovné a potom zverejnil druhý obrázok, aby to dokázal – pretože na prvý pohľad to tak skutočne nevyzerá.

Ostatných používateľov sociálnej siete toto odhalenie zmiatlo, pričom jeden z nich napísal: „Páni, toto je to najlepšie, čo som za poslednú dobu videl. Naozaj sú všetky rovné, pri priamom pohľade sa to nedá povedať, ale keď sa na to pozriete pod uhlom, tak to spoznáte.“

Ďalší dodal: „Wow, dosť dramatický efekt. Vďaka.“ Tretí dodal: „Jedným okom to vidím úplne v poriadku, ale keď sa snažím použiť obe oči, mám pocit, akoby sa mi to odťahovalo.“ Iný z používateľov Redditu navrhol: „Stačí obrázok priblížiť. Môžete vidieť, že je rovný. Potom ho pomaly zväčšujte.“