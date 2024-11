Muž napísal svojej manželke úprimný list: Už viac nemohol klamať! Ľudia sú zmätení, toto po 11 rokoch?!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

List začína slovami: „Znamenáš pre mňa celý svet. Dlhujem však sebe aj tebe, aby som bol k tebe úplne úprimný. Musím vyjsť so svojou pravdou von. Nerád to robím takto, ale je to teraz alebo nikdy, pretože to, čo sa chystám povedať, musí byť povedané. Dnes večer 22. októbra 2024 sa začína sezóna New York Knicks 24-25.“ Následne pokračoval, že bude sledovať zápas, čo znamená, že „nebude manželom a ani otcom“. „Nie, nebudem s vami sledovať naše predstavenia. Nie, nedonesiem ti niečo sladké,“ uvádza Fred. „Nevezmem von psa. Ani dieťa neuložím do postele. Budem sedieť na gauči, v ruke budem mať drink a budem sledovať zápas. To je všetko.“ List neznamenal, že by svoju ženu alebo dieťa miloval menej, ale skôr mu išlo o to, aby dal jasne najavo, že dnešná noc nebude o nich. „Len mi zavolaj, ak ma budeš potrebovať. Teším sa na stretnutie a rozhovor s tebou neskôr. PO zápase,“ doplnil.

Ladies … choose yourself. I woke up to this nonsense after almost 11 years of marriage pic.twitter.com/oFyr2WUmfg — The Stay @ Home Fragrance Mama (@JoyyUnSpeakable) October 22, 2024

Joy napísala: „Dala som ti takmer 12 rokov svojho života len preto, aby si mi nechal takýto list???“, na čo Fred odpovedal: „Musel som byť k sebe úprimný. Aj keď to bolelo.“ Mnohí komentujúci uviedli, že si spočiatku mysleli, že list bude mať úplne iný koniec a Fred chce požiadať o rozvod. „Nebudem klamať, nečakal som to,“ napísal jeden z nich. „Chvála vám obom za to, že máte vtipné manželstvo a zabávate sa navzájom,“ napísal druhý. Tretí doplnil: „Mohli ste mi dať milión tipov, ako sa ten list skončí a aj tak by som to nečakal.“

Joy súhlasila s mnohými komentármi a napísala: „Nebudem klamať. Najprv som z toho bola nervózna, potom som sa tak smiala, že mi to zlepšilo ráno.“ Ďalej prezradila: „Najskôr som si myslela, že je to pozvánka na rande alebo výlet. Možno dokonca darčekový poukaz do kúpeľov. Keď som ju otvorila, zľakla som sa, pretože som si myslela, že som možno urobila niečo zlé, čo mi nechcel povedať osobne. Keď som pokračovala v čítaní, okamžite som sa začala smiať,“ pokračovala. Zatiaľ čo tento pár sa nad listom spoločne zasmial, mnohé ženy vyjadrili obavy nad rozhodnutím manžela uprednostniť športové hry.