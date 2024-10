Šokujúca pravda o vzťahu Johna Lennona a jeho manželky: Nevera a sex s inými ženami! Obaja boli posadnutí...

(Zdroj: Profimedia)

V nových memoároch o Johnovi Lennonovi s názvom „We All Shine On: John, Yoko a ja“ sa autor Elliot Mint zmienil okrem iného aj o tom, ako mal hudobník raz na večierku hlasný, búrlivý sex so ženou a jeho manželka Yoko Ono všetko počula. „Počas toho všetkého sedela Yoko na pohovke v ohromnom, zahanbenom tichu, zatiaľ čo ostatní hostia začali rozpačito vstávať, aby odišli, až kým si neuvedomili, že ich kabáty sú v spálni, kde John súložil,“ napísal 79-ročný mediálny poradca, informuje denník Daily Mail. Týmto dostal svoju manželku do tej najtrápnejšej situácie, do akej sa kedy žena môže dostať. „Yoko je veľmi stoická žena, ale malo by to vážne následky,“ vyjadril sa Mint o japonskej umelkyni, ktorá má v súčasnosti 91 rokov. Autor memoárov tvrdí, že k incidentu došlo na večierku v New Yorku, kde sledovali výsledky prezidentských volieb v roku 1972, v ktorých sa stretli Richard Nixon a George McGovern.

(Zdroj: Profimedia)

Bývalý člen skupiny Beatles sa údajne dal dokopy so záhadnou ženou po tom, ako sa opil a rozrušilo ho potenciálne víťazstvo Nixona. To bol zároveň aj dôvod, prečo ho manželka nechala v tú noc spať na gauči. Neskôr údajne Mintzovi povedala, že Lennonovi dokáže odpustiť jeho neveru, ale nie je si istá, či bude schopná niekedy na všetko zabudnúť a nevie, či to bude medzi ňou a manželom také ako predtým. John neraz svojmu blízkemu priateľovi priznal, že nie vždy je svojej manželke verný a nebolo to po prvý raz, čo mal mimomanželský vzťah. Mal pomer aj s ich asistentkou May Pangovou, ktorý trval približne 18 mesiacov. Vo svojom dokumente z roku 2023, „The Lost Weekend: A Love Story“, tvrdila, že Ono im najprv dala svoje požehnanie, aby sa dali dokopy, ale neuvedomila si, že takéto spojenie povedie k dlhšej afére.

Yoko vraj vošla jedného dňa do jej kancelárie a povedala asistentke, že s Johnom spolu nevychádzajú. „Chcem, aby si s ním išla von,“ spomína si asistentka. Manželstvo prominentného páru považujú mnohí za dôvod, prečo sa Beatles rozpadli, hoci obe strany popreli, že to tak naozaj bolo. Lennon a Ono sa zosobášili v marci 1969. Dynamické duo bolo spolu až do decembra 1980, kedy bol na vtedy 40-ročného speváka spáchaný atentát. Zavraždil ho posadnutý fanúšik Mark David Chapman. Dvojica vychovávala syna Seana Ono Lennona (49). Spevák mal aj syna Juliana (61) z prvého manželstva so Cynthiou Lennon.

John Lennon (Zdroj: SITA)

Niekdajší dôverník páru v knihe napísal, že tak John, ako aj Yoko mali nezdravú posadnutosť imidžom tela a túžili zostať chudí. „Viedol si denník, do ktorého si každý deň písal, akú má hmotnosť. Obaja mali na túto tému nekonečné otázky. Mysleli si, že všetci v Hollywoode sú štíhli a upravení a že existujú magické tabletky na chudnutie a trvali na tom, aby som im ich dal,“ uviedol. Mintz sa so slávnou dvojicou po prvý raz stretol, keď pôsobil ako hlásateľ v rádiu a televízii so sídlom v Los Angeles a viedol rozhovor s Ono o jej nahrávke Fly z roku 1971.