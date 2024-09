Nový dokument o Johnovi Lennonovi odhaľuje MRAZIVÝ telefonát: Toto povedal osem rokov pred vraždou!

John Lennon (Zdroj: Profimedia)

NEW YORK – Nový dokument, ktorý divákom umožňuje nahliadnuť do života zosnulého hudobníka Johna Lennona, zahŕňa znepokojivý telefonát. Jeho znenie je obzvlášť mrazivé kvôli faktu, že sa telefonát odohral osem rokov pred Lennonovou vraždou.

John Lennon je naďalej fascinujúcou a priekopníckou postavou 60. a 70. rokov a nový dokument rekapituluje jeho vzostupy a pády. Zatiaľ čo mnohí vedia o jeho pôsobí v legendárnej kapele The Beatles, niektorí možno netušia, že v 70. rokoch bol aj politickým aktivistom. Dokument s názvom „One to One: John & Yoko“, ktorý má vyjsť tento rok, sa zameriava na presťahovanie Lennona a manželky Yoko Ono do New Yorku, ako aj na napätú politickú klímu v 70. rokoch 20. storočia pomocou nikdy predtým nevidených záberov a telefonátov.

John Lennon (Zdroj: SITA)

Dokument venuje osobitnú pozornosť turné „Free the People Tour“, ktoré Lennon naplánoval s aktivistom Jerrym Rubinom ako spojenie hudby a politiky. Dôvod, prečo ste o tom pravdepodobne nepočuli, je ten, že turné sa napokon nekonalo. Malo vyvrcholiť na republikánskom zjazde v auguste 1972 a Lennonovým cieľom bolo získať peniaze, ktorými by zaplatil kauciu pre ľudí, ktorí si to sami nemohli dovoliť. Súčasťou dokumentu je však aj scéna obsahujúca telefonický rozhovor medzi Lennonom a bubeníkom Jimom Keltnerom, informuje portál Unilad. Je obzvlášť strašidelný, keď si spomeniete, ako bola hviezda zabitá.

Počas telefonátu dal Lennon jasne najavo, že si je vedomý potenciálu násilia kvôli svojim otvoreným názorom. Keltner sa Lennona opýtal, či trpí paranojou kvôli ľuďom, ktorí navštevujú ich koncerty a iné akcie, načo spevák odpovedal: „Akým ľuďom? Myslíš ľudí, ktorí sa nás snažia zabiť alebo niečo podobné? Nechystám sa zastreliť. Svojím spôsobom by to vyvolalo vzrušenie. Ale, vieš, stále som umelec, ale revolučný umelec, však?“

Skupina Beatles - zľava Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney a George Harrison (Zdroj: SITA/AP Photo, File)

Lennon neskôr novinárovi priznal, že začal byť paranoidný, že ho sledujú, a dokonca si začal nahrávať svoje vlastné telefónne hovory. Dokument ukázal rozhovor, kde povedal: „Začali sme si všímať ľudí, ktorí sa pohybujú pred bytom. Mám súkromného vodiča, je to bývalý policajt. Ale toto auto nás neustále sleduje. Takže sme všetci veľmi nervózni.“ Lennona 8. decembra 1980 zastrelil Mark David Chapman, bývalý ochrankár a zamestnanec YMCA, keď sa spolu so svojou manželkou Yoko Ono vracal do svojho bytu v New Yorku.