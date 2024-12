Táto kráska z OnlyFans šokuje: Je ešte panna a nielen to! Za rok zarobila desiatky miliónov dolárov

Rain zarobila na OnlyFans neuveriteľné peniaze. (Zdroj: instagram/Sophie Rain)

Táto zvodná Floridčanka (20) nedávno šokovala prekvapivým odhalením, že zarobila ohromujúcich 43 miliónov dolárov za jeden rok na stránke s obsahom pre dospelých a to všetko bez toho, aby mala sex. „Som ešte panna. Som panna až do dnešného dňa,“ priznala kráska už v minulosti YouTuberovi Kowskimu.

„Som kresťanka. Viem, že to môže znieť čudne... ale na mojom OnlyFans s nikým iným nič nerobím. Som to len ja,“ povedala zvodná kráska zo Sunshine State podľa Daily Mail.

(Zdroj: instagram/Sophie Rain)

Jeden nemenovaný fanúšik je tak zamilovaný do cnostnej krásky, že v posledných mesiacoch utratil 4,7 milióna dolárov za jej obsah, pričom dostal verejné poďakovanie od zvodnej hviezdy. Momentálne je Rainin najpopulárnejšie TikTok video, ktoré získalo viac ako 96 miliónov zobrazení. V ňom cnostná kráska tancuje na skladbu rapera J. Dasha.

Rain povedala, že jednoducho „čaká na správnu osobu“, s ktorou by „strávila zvyšok svojho života“. Aj keď nemá problém s platením svojich účtov, jej kariéra nebola veľmi nápomocná pri hľadaní muža jej snov. Jej práca sťažuje randenie, ako predtým povedala pre Jam Press, pričom vyjadrila svoju frustráciu zo záujemcov, ktorí „sa ma snažia stretnúť len kvôli môjmu telu, nie kvôli tomu, kým som ako osoba.“

Rain údajne vyrastala na poukázkach na potraviny a hovorí sa, že pomohla svojim rodičom splatiť ich dlhy so svojimi obrovskými zárobkami. V minulosti bola Rain romanticky spájaná s rapperom NLE Choppa a streamerom Adinom Rossom, ale nekonali sa žiadne neprístojnosti.

„Stále panna, btw,“ napísala nedávno na X, kde sa tiež ozvala proti príspevku, ktorý reagoval na niekoho, kto označil Rain za „modelku“, a povedal: „Prosím, prestaňte volať prostitútky 'modelkami.' Ďakujem.“

„Môžete ma volať, ako chcete,“ odpovedala Rain. „Budem sa smiať cestou do banky.“

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: instagram/Sophie Rain)

Okrem boja so skeptikmi musela Rain varovať aj fanúšikov pred nečestnými osobami, ktoré použili jej fotky na to, aby oklamali nič netušiacich mužov. „Je to neuveriteľne desivé, keď vidím svoje telo alebo svoju tvár používané niekým iným,“ povedala vtedy. „Ľudia sa za mňa vydávajú, aby oklamali naivných mužov a vzali im peniaze.“

Kráska varovala každého, kto dostane náhodnú správu od niekoho, kto tvrdí, že je ona, aby bol opatrný — a neposielal neznámym ľuďom ani cent.