Študentka (26) odhalila jednoduchú metódu, vďaka ktorej ušetrila TISÍCE eur: Nikdy sa necítila slobodnejšie!

(Zdroj: TikTok/miawestrap)

LONDÝN – Každý z nás by chcel žiť taký život, kde by nemusel platiť navyše žiadne peniaze a radšej si odkladať všetko na sporenie. Dvadsaťšesťročná študentka na doktorandskom štúdiu odhalila trik, ako sa dá žiť bez míňania. Priznala, že jedinými výdavkami sú základné účty, potraviny a nájom.

Mia Westrapová sa vo svojom videu na TikToku podelila s viac ako 2,5 milióna sledovateľmi o to, ako už približne deviaty mesiac prežíva s minimálnymi nákladmi. Všetko si treba dobre naplánovať, a čo je najdôležitejšie, rozdeliť financie na nasledujúci mesiac. Uviedla to aj na príklade. Teraz zarába 2 142,98 libier (2 560,44 eur) a z tejto sumy si odkladá 1 233,59 libier (1 473,90 eur) na základné potreby. Následne jej zostane 909,39 libier (1 086,54 eur), ktoré rozdelí na úspory a potraviny. Pôvodne si stanovila cieľ ušetriť 4 000 libier (4 779,22 eur) v rámci svojho roka bez míňania, no už ho prekonala so závratnou sumou 5 500 libier (5 974,02 eur).

„Keď som skončila školu a začala som pracovať na lepšie platených pozíciách, vždy som cítila nedostatok financií, nech som robila čokoľvek. Hoci som nezarábala veľké peniaze, žila som si na vysokej nohe. Neustále som chodila na večere a drinky, kupovala som si oblečenie a knihy,“ povedala Westrapová pre portál Business Insider. Tiež priznala, že pochádza z chudobnejšej rodiny a dovtedy nemala žiadne znalosti o tom, ako správne hospodáriť s peniazmi. Tie nadobudla až vtedy, keď sa osamostatnila a odišla na univerzitu.

V rámci šetrenie sa rozhodla, že sa nebude stravovať v reštauráciách a nakupovať v drahých obchodoch. Namiesto toho sa drží týždenného nákupu potravín a varí si všetky jedlá sama. Keď sa stretáva s priateľmi, vyhýba sa kupovaniu alkoholických nápojov a pije len vodu. „Jediná vec, ktorú som si dovolila kúpiť, aj keď to nie je nevyhnutnosť, sú lístky do kina,“ povedala. „Bývam hneď vedľa kina a to mi prináša najväčšiu radosť. Chodím tam možno raz alebo dvakrát za mesiac a stojí to asi 8 alebo 9 libier (9,55 až 10,75 eur),“ prezradila. Napokon priznala, že sa vďaka šetreniu cíti oveľa slobodnejšie a nezávislejšie než kedykoľvek predtým.