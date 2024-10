Temná minulosť ženy, ktorá porodila osmorčatá: Dnes je matkou 14 detí! Aby uživila rodinu, stala sa pornoherečkou

(Zdroj: Profimedia)

Mamička z Kalifornie vždy chcela veľkú rodinu. Napriek tomu, že sa pokúšala otehotnieť so svojím manželom, za ktorého sa vydala vo veku 21 rokov, nepodarilo sa jej to. V zúfalej snahe mať deti pracovala na dvojité smeny v psychiatrickej liečebni, aby si zaplatila umelé oplodnenie. Kvôli úrazu v práci, pri ktorom si zranila chrbát, však musela odísť zo zamestnania. Po štyroch rokoch manželstva sa Nadya v roku 2000 rozhodla opustiť svojho manžela a v roku 2008 sa definitívne rozviedli, informuje denník Daily Star.

Nadya napokon kontaktovala jedného z priateľov, ktorý súhlasil s darovaním jeho spermií. Len o rok neskôr v roku 2001 bola Nadya ako 25-ročná prvýkrát tehotná. Rýchlo zistila, že jedno dieťa jej nestačí. Napriek tomu, že žila z invalidných dávok, študentských pôžičiek a podpory od svojej mamy, vďaka umelému oplodneniu porodila ďalších päť detí. Do roku 2008 mala štyri dcéry a dvoch synov. Napokon sa rozhodla, že si nechá implantovať zvyšné embryá. To viedlo k tomu, že začiatkom roku 2009 porodila prvé osmorčatá na svete.

Mamička a pornohviezda

Jej jedinečná situácia si vyslúžila veľa negatívnej pozornosti. Niektorí ju kritizovali za to, že porodila toľko detí bez toho, aby bola finančne zabezpečená. Dva roky po narodení osmorčiat sa zistilo, že špecialista na plodnosť z Beverly Hills Michael Kamrava transplantoval do Nadyinej maternice súčasne až 12 embryí. Lekárska rada Kalifornie rozhodla o odobratí jeho licencie, pretože podľa denníka New York Times to bolo v rozpore so štandardnými postupmi v praxi umelého oplodňovania.

Aby však zabezpečila všetko potrebné pre svoju početnú rodinu, bola nútená robiť prostitútku. Ako žena, ktorá porodila osmorčatá, účinkovala v špeciálnom porne, fotila sa hore bez a na nejaký čas sa dokonca stala striptérkou. „Všetko, čo som kedy urobila, bolo pre peniaze, aby som položila jedlo na stôl,“ povedala mamička pre denník Daily Mail. „Dehumanizovala som sa pornom a vyzliekaním. Bola som taká zúfala, boli sme na pokraji bezdomovectva,“ uviedla ďalej. V roku 2012 však kvôli dlhu vo výške 1 milión dolárov (913 795 eur) vyhlásila bankrot. Neskôr ju obvinili z podvodu so sociálnymi dávkami, kvôli čomu si musela odpykať dva roky podmienečného trestu spolu s 200 hodinami verejnoprospešných prác.

Nedávno sa stala babičkou

Nedávno Nadya na svojom účte na Instagrame oznámila radostnú správu. Jej syn Joshua sa stal otcom, čo znamená, že ona sama sa stala starou mamou. „Sme tak vďační za nový prírastok do našej rodiny! Dievčatko, ktoré tak veľmi ľúbime a už sa nevieme dočkať, kedy dorastie,“ napísala v príspevku. Na sociálnej sieti pravidelne uverejňuje fotografie svojich 14 detí. Nadya je na svoju rodinu veľmi hrdá. Všetok svoj čas trávi výchovou detí a starostlivosťou o dve mačky. K práci v sexuálnom odvetví sa už nevrátila. Od roku 2021 pracuje na knihe.