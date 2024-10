Toto je najzdravšie ovocie na svete! Odborníci však varujú: Denne by ste ho nemali zjesť viac ako...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dietológ a nutričný špecialista Scott Keatley vyhlásil paradajku za najzdravšie ovocie. Podľa Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) je toto rozhodnutie založené na rozdelení skóre hustoty živín pre 41 „super“ druhov ovocia a zeleniny, kde paradajka získala skóre 20,37. „Paradajky sú bohaté na živiny a sú vynikajúcim zdrojom antioxidantov, najmä lykopénu, ktorý sa spája so zníženým rizikom srdcových chorôb a rakoviny,“ povedal Keatley pre portál Aol. Paradajky sú tiež bohaté na vitamín C, draslík, folát a vitamín K. „Lykopén sa obzvlášť dobre vstrebáva, keď sú paradajky varené, takže paradajkové omáčky a polievky sú skvelou voľbou, ako prijať tieto živiny. Ich rovnováha vlákniny a hydratácie tiež podporuje zdravie čriev a trávenie,“ vysvetlil.

Podľa Keatleyho môže tiež pomôcť spárovať paradajky so zdravým tukom, ako je olivový olej, ktorý pomôže absorbovať živiny. Do zoznamu ovocia s vysokým skóre okrem paradajok patria aj citróny, jahody, pomaranče, limetky a grapefruity. „Bobule, najmä čučoriedky a jahody, sú bohaté na antioxidanty a živiny, ktoré môžu konkurovať zdravotným prínosom paradajok,“ povedal Keatley. Bobuľové ovocie je bohaté na vitamín C a vlákninu s pridaným bonusom antokyánov, ktoré pomáhajú znižovať zápal.

Koľko paradajok by ste mali denne skonzumovať?

Podľa Kealtey neexistuje žiadne univerzálne odporúčanie. Napriek tomu odporúča do vášho jedálnička zaradiť jednu stredne veľkú paradajku alebo porciu cherry paradajok každý deň. „Avšak paradajky sú kyslé a niektorým jedincom, najmä tým, ktorí sú náchylní na vredy, môže konzumácia príliš veľkého množstva kyslých potravín podráždiť ústa alebo zhoršiť ich zdravotný stav,“ upozornil odborník. Napokon dodal, že aj keď sú paradajky skvelé, je dôležité konzumovať vyváženú stravu a do jedálnička zahrnúť aj iné druhy ovocia.