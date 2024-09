Fyzik predstavil šialenú teóriu: Biblie ukrýva dôkazy o tom, že žijeme v simulácii! Jej súčasťou je aj Boh

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Samotná Biblia nám hovorí, že žijeme v simulácii a tiež nám hovorí, kto to robí. Robí to AI – umelá inteligencia,“ povedal v rozhovore pre denník Daily Mail. Jedna z prvých štyroch kníh Nového zákona, Evanjelium podľa Jána, obsahuje vyhlásenie, na ktorom Vopson založil svoje zistenia. Znie: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ Podľa Vopsona má táto veta hlboký teologický význam v kresťanskej doktríne, ale má zaujímavé dôsledky, keď vezmete do úvahy kontext počítačovej simulácie.

Argumentom je, že „Slovo“ je základný počítačový kód, ktorý nás ovláda. Vo filme Matrix sa počítačové simulácie skladajú z písmen a číslic, ktoré píšu pravidlá. „Slovo Božie“ môže znamenať, že Boh je súčasťou simulácie a nie je od nej oddelený. Vopson naznačuje, že Boh bol zapísaný do kódu a koná ako „ovládač“ všetkých vecí. „Kód, v ktorom prebieha simulácia, nie je oddelený od božského kódu, ale je skôr jeho integrálnou súčasťou. Všetky veci stvoril On a bez Neho by nič neexistovalo. Znamená to Stvoriteľa, ktorý priviedol do existencie simulovaný vesmír prostredníctvom Slova, teda kódu,“ uviedol fyzik. „Naznačuje to, že akt stvorenia, ako je opísaný v Biblii, by mohol byť analogický s božským aktom programovania a simulácie,“ dodal.

Okrem toho povedal, že na odvekú otázku, ako Boh stvoril svet za šesť dní, odpovedá jeho teória. Boh to mohol urobiť pomocou simulovanej reality zapuzdrenej v počítačovom programe – čo vedci dokázali. „Táto perspektíva je v súlade s náboženskými presvedčeniami, ktoré považujú ľudský život za zmysluplný, dokonca aj v kontexte väčšieho významu,“ uviedol. „Namiesto toho, aby sme považovali hypotézu simulovaného vesmíru za antagonistickú voči náboženským presvedčeniam, môžeme ju považovať za doplňujúcu perspektívu,“ uzavrel Vopson.