Svetový líder chystá novú ÉRU s umelou inteligenciou! Viac zdieľania súkromia... Kritici varujú

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Thibault Camus, File, Getty Images)

WASHINGTON - Do príchodu asistentov s umelou inteligenciou (AI) "s veľmi dobrou dlhodobou pamäťou" zostáva približne rok, tvrdí Mustafa Suleyman, vedúci vývoja AI v spoločnosti Microsoft. Informuje o tom televízia BBC.

archívne video

Lucia Ďuriš Nicholsonová o potrebe regulácie umelej inteligencie (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Produkty schopné spomenúť si na konverzácie, projekty a problémy budú nabádať používateľov, aby do nich investovali viac času a zdieľali s nimi viac súkromia, vyhlásil Suleyman počas exkluzívneho rozhovoru pre BBC. "Myslím, že sa posúvame do zásadne novej éry neustále prítomných, perzistentných a veľmi schopných pomocníkov, ktorí nás budú sprevádzať každodenným životom," dodal.

(Zdroj: TASR/Peter Kneffel/dpa)

Odporcovia AI vyjadrili vážne obavy nad takouto mierou integrácie, ktorej súčasťou by bolo aj zabezpečenie údajov a súkromia. Používatelia by od AI mohli dostať zlé rady, nesprávne údaje alebo sa stať cieľom jej zabudovaných predsudkov, tvrdia kritici. Zástancovia AI namietajú, že hlboká integrácia do života je nevyhnutná a že bez znalosti súkromia a kontextu toho, čo sa od nich žiada, nebudú nikdy skutočne užitočné. Napríklad umelá inteligencia na správu stretnutí v diári dokáže skutočne fungovať iba s prístupom k diáru, právom upravovať ho a uchovávať informácie o aktivitách jednotlivca.

(Zdroj: Getty Images)

Suleyman tvrdí, že prístup mnohých ľudí k súkromiu sa časom zmenil. Podľa jeho slov už televízory, notebooky, telefóny, kamery v autách alebo slúchadlá v bežnom živote "neustále všade nahrávajú". Ako príklad uviedol aj funkciu Live View v smartfónoch iPhone od spoločnosti Apple, ktorá počas snímania fotografií zároveň nahráva zvuk i video. "Väčšina ľudí tú funkciu miluje. Niektorí si ju vypínajú, no ide o veľmi výrazný posun predstavy o fotografii," tvrdí Suleyman. Dodáva, že dôležitými faktormi pri prijímaní takejto technológie a jej výhod je pocit ľudí, že ju dokážu ovládať a dôvera v jej poskytovateľa.

Milardový ChatGPT používa pravidelne len málo používateľov

Microsoft prostredníctvom spoločnosti OpenAI, tvorcu konverzačného robota ChatGPT, investoval do vývoja AI miliardy dolárov. Výskum však ukazuje, že ju pravidelne používa iba málo používateľov. Podľa výsledkov prieskumu inštitútu Reuters zverejnených v auguste použilo ChatGPT iba 29 percent účastníkov prieskumu a denne tento nástroj používajú iba dve percentá ľudí.

(Zdroj: Getty Images)

Suleyman pripúšťa, že nástroje AI možno medzi používateľmi nikdy nebudú také obľúbené ako smartfóny. AI sa však podľa neho aj napriek potenciálnym rizikám stala najrýchlejšie rastúcou a prijímanou technológiou v histórii.

Microsoft v lete pozastavil vydanie nástroja umelej inteligencie Recall, ktorý s odstupom niekoľkých sekúnd zaznamenáva snímky obrazovky, aby používateľom pomohol nájsť prezeraný obsah. Spoločnosť tak urobila po mohutnej vlne kritiky zo strany zástancov súkromia a otázkach, ktoré spoločnosti adresovala britská organizácia monitorujúca dodržiavanie bezpečnosti údajov. Vydanie Recallu s posilnenými bezpečnostnými opatreniami plánuje Microsoft v novembri.