Čašníčka Anna prehovorila o najhorších zákazníkoch: Jeden jej strčil hlavu do... A čo stvárala vegánka!

(Zdroj: TikTok/annamckennaax/Getty Images)

LONDÝN – Práca v pohostinstve nie je pre slabé povahy a zamestnanci sa pri nej často stretávajú s nepochopiteľnými ľudskými vlastnosťami, ako sú arogantnosť, drzosť či neúcta. Jedna z pracovníčok reštaurácie, Anna, ponúkla na svojej sociálnej sieti reálny pohľad na to, ako to v pohostinstvách chodí.

Anna sa na Tiktoku zdôverila svojim sledovateľom, aké typy ľudí chodia do pohostinstva, v ktorom pracuje. Zároveň prezradila, čo všetko zažila sa jeden týždeň v práci. „Napríklad, ako prvý dnes prišiel vodič dodávky, ktorý bez toho, aby ma pozdravil, mi iba povedal, že som sa zaguľatila,“ prezradila. Keď sa ho spýtala, čo tým myslí, bez akéhokoľvek ostychu dodal, že pribrala. Spomenula aj zákazníka, ktorého obsluhovala celý večer a ktorý s ňou údajne flirtoval. „Bol neškodný a celkom milý, ale ku koncu včeru mi strčil celú svoju hlavu do podpazušia, poriadne si k nej pričuchol a potom odišiel,“ dodala, čím šokovala mnohých používateľov sociálnej siete.

Anna potom vyrozprávala príbeh o žene, ktorá sa sťažovala, že v jedálnom lístku nie sú uvedené žiadne vegánske alternatívy jedál. Pracovníčka pohostinstva zákazníčke vysvetlila, že to nie je pravda, pretože pre vegánov sú k dispozícii hamburgery, pizza, niektoré cestoviny a šaláty, ako aj predjedlá a prílohy. Žena ale chcela hamburger a trvala na tom, že chce poznať všetky ingrediencie. Keď po dôkladnej analýze prišla Anna s informáciami o tom, ktoré hamburgery sú vegánske, žena sa rozhodla, že si dá radšej pizzu. Chcela však salámovú a bola veľmi sklamaná, keď jej oznámili, že nemajú vegánsku salámu. Nakoniec si objednala polovičný tanier pečených rebier.

Ďalšia zákazníčka odmietla zaplatiť poplatok za obsluhu, pretože dezert, ktorý si vyžiadala – sušienkové cesto, zmrzlina a cukor – bol príliš sladký. Nakoniec Anna divákom porozprávala o mužovi, ktorý si do podniku chodil natáčať zamestnancov počas zmeny. Komentármi nešetrili ani používatelia sociálnej siete. Mnohí ani len netušili, čo všetko musia znášať zamestnanci reštaurácií či iných pohostinstiev. „Táto práca by mala byť ako štátna služba – každý si odpracuje svoj čas,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Práca v pohostinstve ma prinútila nenávidieť ľudí, o to viac je krásne sledovať tvoje milé správanie.“