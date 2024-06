Čašníčka nakrútila zákazníka s bizarnou spoločníčkou: Kvôli tomuto VIDEU prišla o prácu! Veď to je choré

(Zdroj: TikTok/t_bjork)

V americkom štáte Severná Karolína prišla o prácu čašníčka, ktorá nakrútila zákazníka, ako sedí za stolom s nafukovacou bábikou. „Pracujem v peknej reštaurácii v Charlotte a potrebujem, aby ste videli, čo práve vošlo do dverí," povedala čašníčka 2,6 miliónom divákov. Potom otočila kameru, aby im všetko zdokumentovala vo videu, ktoré publikovala na TikToku. Muž svojej spoločníčke dokonca kúpil nápoj.

Zábery získali tisíce komentárov, pričom jeden z komentujúcich vtipne poznamenal, že keby ich obsluhoval, bol by veľmi dôsledný a obzvlášť by sa pýtal na to, čo má doniesť pre dámu. Ďalší napísal: „Ďakujem, že si kvôli tomu riskovala svoju prácu." Mnohí špekulovali aj nad možnosťou, či nešlo o nejakú stávku, prípadne výzvu alebo trest vo futbalovej hre Fantasy Football League. Ide o hru, v ktorej účastníci zostavujú imaginárny tím skutočných futbalistov a získavajú body na základe skutočných štatistických výsledkov hráčov.

Neskôr čašníčka zverejnila druhé video, v ktorom všetkým oznámila, že ju kvôli príspevku s bábikou vyhodili z práce. „Vedela som, že sa stane jedna z dvoch vecí: buď to nebude mať žiadnu sledovanosť a budem v poriadku, alebo to vybuchne a vyhodia ma," vysvetlila pre miestne noviny Charlotte Observer. Čo sa týka muža, ktorý „pozval“ do reštaurácie bábiku, skutočne išlo o súčasť trestu Fantasy Football League. „Stratil som svojho Fantasy Football League hráča,“ komentoval jeden z používateľov TikToku.