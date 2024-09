Na bežnú otázku na pohovore odpovedá 99 percent ľudí nesprávne: Vďaka TEJTO vete vás zoberú okamžite!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Príprava na pracovný pohovor môže byť mimoriadne stresujúca. Každá spoločnosť má iný prístup a od čias, keď si naši rodičia alebo starí rodičia hľadali zamestnanie, sa veľa vecí zmenilo. Výnimkou nie sú formy, akými v súčasnosti pohovory prebiehajú, napríklad na diaľku. Niektorí ľudia sa so svojimi šéfmi stretávajú až v prvý deň alebo dokonca aj neskôr. Avšak pokiaľ ide o to, čo povedať alebo čo chce potenciálny zamestnávateľ počuť na pohovore, majú niektorí odborníci jasný názor. Špecialistka v tomto odbore Anna Papaliaová sa na TikToku podelila o svoje postrehy a vysvetlila, čo je podľa nej jediná správna odpoveď na otázku: prečo chcete pracovať v danej spoločnosti.

#interviewprep #jobinterviews #jobsearch #career #getanewjob #interview ♬ original sound - Anna Papalia @anna..papalia ⬇️ Most people get this answer wrong because they focus on the wrong things. They tell the company all the things the company can do for them. “I went on your website and I resonate with your mission.” Or “I am looking for a new challenge” But the worst thing people say is, “I want to work here for the benefits” ❌DO NOT TELL THEM you want to work there for their benefits. ✅INSTEAD tell them how you can be a value add to their organization. How you can help them achieve their goals. “I want to work here because I know one of your 3rd quarter goals is to break into the retail market in specifically in the area of e-commerce and as we’ve discussed I have done that in my last two positions, I know I can help you achieve your goals and get where you want to go” ✅Your answer should NOT be what the company can do for you- it’s what you can do for the company. Convince them that you are not only qualified for this job but you will help them achieve their goals. Focus your answers on what you can do for them and back it up with ways you’ve done it in the past. #howtoanswerinterviewquestions

K svojmu videu napísala: „Väčšina ľudí odpovedá zle, pretože sa sústredí na nesprávne fakty. Hovoria spoločnosti o všetkých veciach, ktoré pre nich môžu urobiť. Ale najhoršia vec, ktorú ľudia hovoria, je: 'Chcem tu pracovať kvôli výhodám'.“ V príspevku pre svojich 1,1 milióna priaznivcov uviedla: „Keď sa vás na pracovnom pohovore opýtajú: 'Prečo máte záujem o túto pozíciu?' alebo 'Prečo tu chcete pracovať?,' existuje len jedna dobrá odpoveď, a to 'môžem vyriešiť vaše problémy.' Problémom je neobsadené pracovné miesto, ktoré má spoločnosť a vy ste jeho riešením. Ak sa na pracovnom pohovore vyjadríte, že dokážete vyriešiť ich problém, zamestnajú vás.“

Pokračovala, že ak sa vás na pohovore spýtajú: „Prečo chcete pracovať práve tu?“, nemali by ste odpovedať, že preto, lebo to vyzerá ako skvelá spoločnosť, pretože zamestnávateľovi to bude jedno. „Nechcú zamestnávať ľudí, ktorí tam chcú len pracovať. Chcú zamestnať ľudí, o ktorých vedia, že to pre nich bude veľká výzva, ktorá im pomôže v kariére, pomôže im vyriešiť ich problémy. Povedzte im, čo dokážete a uveďte príklady zo svojej súčasnej pozície. Povedzte im, že na svojej súčasnej pozícii som urobil X, Y a Z a veľmi sa teším, že tu môžem prijať výzvu,“ dodala odborníčka.