Žena sa podelila o tajný TRIK, vďaka ktorému dostanete každú prácu: Naozaj je to takéto jednoduché?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CHICAGO – Pracovné pohovory môžu byť nervydrásajúce. Našťastie sa používateľka TikToku podelila o jedinú otázku, ktorú by ste si mali položiť, aby ste nielen zvládli každý pracovný pohovor, ale aj dostali pracovné miesto. Ostatní používatelia sa podelili o ďalšie tipy.

Jennifer Reardonová z Chicaga v štáte Illinois sa vybrala na TikTok, aby sa podelila o to, čo robiť počas pohovoru. Jej video, v ktorom odhalila takzvanú „víťaznú otázku“, rýchlo nazbieralo viac ako milión zhliadnutí. Riaditeľka komunikácie a konzultantka uviedla, že tento trik ju nikdy nesklamal, pokiaľ ide o získanie úspešnej pracovnej pozície. „Predtým, ako skončíte, posledná otázka, ktorú im položte, je niečo v zmysle: ‚Máte nejaké otázky týkajúce sa mňa, ktoré by sme mohli vyriešiť predtým, ako odídem?‘“ uviedla Reardonová znenie otázky, informuje portál Unilad.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa jej slov bude mať váš potenciálny zamestnávateľ dodatočné otázky a je pravdepodobné, že ak ich zodpoviete ešte na pohovore, budete pôsobiť transparentnejšie. To môže viesť k tomu, že prácu dostanete. Zdá sa, že tento trik skutočne funguje, čo potvrdilo aj niekoľko ďalších používateľov sociálnej siete. Iní sa podelili o svoje tipy. „Robím to zakaždým a tiež vždy prácu dostanem. Ja sa ale pýtam: ‚Čo ma odlišuje od vášho ideálneho kandidáta?‘“ napísal jeden z komentujúcich.

„Po tom, čo sa ma opýtajú, či mám nejaké ďalšie otázky, vždy poviem: ‚Môžem dostať tú prácu?‘ 90 percent času to skončí tým, že sa zasmejú a nakoniec tú prácu dostanem,“ pridal sa ďalší. Niekto iný poznamenal: „Vždy sa pýtam, aké vlastnosti má ich najlepší zamestnanec, ktoré by chceli vidieť aj u ostatných. A vždy to zapôsobí.“ Štvrtý sa tiež podelil o svoj tip: „Moja obľúbená otázka: ‚Ako vyzerá úspech na tejto pozícii?‘ Všetci ju milujú.“