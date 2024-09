Seizmológov zmiatli záhadné signály: Po takmer roku odhalili príčinu – megatsunami! TOTO urobilo so Zemou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Megacunami v Grónsku minulý rok spôsobilo, že sa dole grónskym fjordom rútila vodná stena vysoká 200 metrov. Našťastie sa nielenže nikto nezranil, ale takmer nikto si to nevšimol. Seizmológovia na celom svete boli zmätení signálmi, ktoré nikdy predtým nevideli. Výskumná stanica v ústí fjordu Dickson bola v zime opustená. Množstvo informácií tak zdokumentovali jej spustené automatické záznamové zariadenia. Nedávna správa však vynechala skutočnosť, že táto vlna spôsobila, že celá planéta vibrovala na detekovateľný stupeň počas deviatich dní. Za normálnych okolností by sa dalo očakávať, že vytvorenie vlny cunami dvakrát tak vysokej ako Socha slobody pritiahne aspoň malú pozornosť. Lenže mnohí ľudia sa o tejto udalosti dozvedeli až minulý mesiac, čiže takmer rok po tom, čo k nej došlo, keď sa v novinách dočítali, že sa cez fjord týždeň odrážali vlny tam a späť a boli kolmé na smer pôvodného cunami, ktoré sa valilo po dĺžke fjordu, informuje štúdia publikovaná v časopise Science.

Hoci stojatá vlna bola obmedzená na fjord, Zem je jeden prepojený systém a energia narážajúca na steny spôsobila, že sa zemská kôra otriasla tak silno, až ju zachytili seizmometre na iných kontinentoch. „Keď sme sa vydali na toto vedecké dobrodružstvo, všetci boli zmätení a nikto nemal ani najmenšie tušenie, čo spôsobilo tento signál,“ uviedol vo vyhlásení Kristian Svennevig z Geological Survey of Denmark and Grónsko. „Vedeli sme, že to nejako súvisí so zosuvom pôdy. Túto záhadu sa nám podarilo vyriešiť iba obrovským interdisciplinárnym a medzinárodným úsilím.“ Katastrofické filmy o zemetrasení zvyčajne obsahujú divoké výkyvy seizmometrov, po ktorých nasleduje pokles a niekedy neskoršie otrasy v nepredvídateľnom čase. Signály zachytené v septembri 2023 vyzerali úplne inak, s vrcholom každých 92 sekúnd, pričom sa opakovali niekoľko dní s malou stratou sily.

Seizmológovia na celom svete spočiatku netušili, čo je za tento jav zodpovedné, ale čoskoro si uvedomili, že načasovanie sa takmer zhodovalo s časom zosuvu pôdy v Grónsku, čo nemohla byť náhoda. Preto sa rozhodli hľadať vzťah pomocou satelitných snímok, aby zistili, čo sa na tomto mieste zmenilo a nakoniec lokalitu navštívili. Seizmické následky stojatých vĺn, ako je táto, tiež známe ako seiches, boli pozorované už predtým, ale trvali menej ako hodinu a boli zistené len do 30 kilometrov od udalosti. Je zrejmé, že fjord ponúka bezprecedentnú príležitosť pochopiť dôsledky a príčiny tejto veľkej udalosti. Svennevig a jeho kolegovia sa domnievajú, že samotný zosuv pôdy je pravdepodobne spôsobený klimatickými zmenami. Extrémne výkyvy teplôt medzi letom a zimou v Grónsku znamenajú, že lavíny sa bežne vyskytovali na jar, keď sa topil ľad, ale globálne otepľovanie toto načasovanie mení.

Out in Science! We solved the mystery of a 9-day-long global seismic signal from September 2023: a massive landslide in Greenland caused a 200m tsunami, sending seismic waves worldwide for nine days.https://t.co/qRI1IICEKh pic.twitter.com/LmMu3D4L4w — Kristian Svennevig (@K_Svennevig) September 13, 2024

„Klimatické zmeny posúvajú to, čo je na Zemi typické a môžu uviesť do pohybu nezvyčajné udalosti,“ povedala doktorka Alice Gabrielová z Kalifornskej univerzity v San Diegu. Topenie permafrostu, znížená opora ľadu a zmenené modely zrážok môžu prispieť k udalosti, ako je táto. Autori vypočítali, že do bočného kanála fjordu sa zrútilo dolu 600-900 metrovým a 45-stupňovým svahom až 25 miliónov kubických metrov kameňa a ľadu. Satelitné snímky zdokumentovali najmenej štyri predchádzajúce zosuvy skál a jeden nasledujúci, čo je dôkaz o zvyšujúcej sa teplote v tejto lokalite. Svennevig, Gabrielová a viac ako 60 odborníkov z 15 krajín modelovali spôsob, ako by sa správalo cunami v charakteristickom tvare fjordu a uvideli, ako sa zmenilo na seiche. Výskumná základňa na ostrove Ella pri ústí fjordu, ktorá poskytla niektoré údaje, utrpela škodu 200 000 dolárov (180 489 eur). Autori poznamenali, že to mohlo byť oveľa horšie, pretože do ústia fjordu často prichádzajú výletné lode, ktoré by boli v prípade tohto úkazu určite zničené.