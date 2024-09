Ľudstvu hrozí globálna katastrofa: Vedci bijú na poplach! Obrovský Thwaitesov ľadovec sa môže zrútiť

Thwaitesovmu ľadovcu hrozí kolaps. (Zdroj: profimedia.sk)

Gigantický ľadovec v Antarktíde hrozí kolapsom. Vedci varujú pred obrovskými následkami pre svet.

Vedci varujú pred globálnou katastrofou

Ľadovec Thwaites v krajine Marie Byrd v západnej Antarktíde má rozlohu približne 192 000 štvorcových kilometrov. Spolu s ľadovcom Pine Island Glacier pôsobí ako brzda na gigantickom ľadovom štíte Západnej Antarktídy. V prípade kolapsu by hladina morí na celom svete mohla stúpnuť o viac ako meter. To by mohlo viesť k zaplaveniu mnohých pobrežných miest. Vďaka tomuto globálnemu významu je ľadovec Thwaites známy aj ako „ľadovec súdneho dňa“ alebo „ľadovec konca sveta“.

Teraz vedci z British Antarctic Survey (BAS) zistili, ako a kedy by sa mohol Thwaitesov ľadovec zrútiť. Merania robili pomocou podvodných robotov. Údaje ukazujú, že ľadovec Thwaites aj západoantarktický ľadový štít by mohli do 23. storočia úplne zmiznúť. V prípade úplného kolapsu by hladina morí mohla stúpnuť o 65 centimetrov. Obrovské plochy by potom boli pod vodou.

Rýchlejšie topenie ľadovca Thwaites

Predchádzajúce štúdie už ukázali, že objem ľadu prúdiaceho do mora z Thwaitesovho a susedných ľadovcov sa medzi rokmi 1990 a 2010 viac ako zdvojnásobil. Navyše, širší región, nazývaný Amundsenovo more, je zodpovedný za osem percent súčasného globálneho nárastu hladiny morí o 4,6 milimetra za rok.

"Existuje konsenzus, že ústup ľadovca Thwaites sa v priebehu budúceho storočia zrýchli," povedal Rob Larter, morský geofyzik z BAS. "Existuje však aj obava, že ďalšie procesy odkryté nedávnymi štúdiami, ktoré ešte nie sú dostatočne preštudované na to, aby boli zahrnuté do rozsiahlych modelov, by mohli urýchliť ústup skôr." A ďalej: "Thwaitesov ľadovec ustupuje už viac ako 80 rokov, pričom pokles sa za posledných 30 rokov výrazne zrýchlil. Naše výsledky naznačujú, že bude ustupovať ďalej a rýchlejšie," pokračuje Larter.

Hladina morí by mohla stúpnuť o 3,3 metra

Najnovšie počítačové modely predpovedajú pokračujúci úbytok ľadu, ktorý sa v 22. storočí zrýchli. Očakáva sa, že západná arktická ľadová pokrývka sa nakoniec v 23. storočí vo veľkom zrúti, povedal Dr. Ted Scambos, vedecký koordinátor ITGC a glaciológ na University of Colorado. Znepokojujúce je, že globálne hladiny morí by potom stúpli o neuveriteľných 3,3 metra. To by malo obrovské následky pre stovky miliónov ľudí na pobrežiach sveta.