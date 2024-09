VIDEO Plávanie s veľrybami sa razom zmenilo na adrenalínový zážitok: Chudák plavec! Veď pozrite sami

(Zdroj: TikTok/maxandjacquelinep)

CANBERRA – Hoci je plávanie s veľrybami turistickou atrakciou, ktorú by mnohí radi vyskúšali, zdá sa, že nie vždy je to také idylické. Dôkazom je dramatické video z Austrálie, ktoré zachytáva skupinu plavcov. Príjemná udalosť sa však razom zmení na adrenalínový zážitok.

Video, ktoré na TikToku publikoval používateľ známy ako Max, zachytáva niekoľko plavcov, ktorí plávajú spolu s veľrybami. Ako informuje v popise videa, išlo o vráskavce dlhoplutvé, ktoré sa dostali ku skupinke príliš blízko. „Veľmi blízko nás plávali tri veľryby, neboli strašidelné, ale len zvedavé. Všetci sme sa držali lana, aby sa nehýbali a umožnili veľrybám plávať okolo nás,“ prezradil Max. Zrazu sa však jedna z veľrýb prudko ponorí a chvostom vymrští jedného z plavcov do vzduchu.

#humpbackwhale #caughtoncamera #gopro ♬ original sound - max&jacqueline @maxandjacquelinep The most INSANE experience! Three Humpback Whales got so close to us and in the end a little too close! We’ve just published the full video on our YouTube channel so go watch the whole experience there. So, what happened? Three whales were swimming very close to us, not threatening but just curious. We were all holding onto a rope so that we would remain still and allow the whales to swim around us rather than us swim around them. We believe the end of the rope touched the whales tale, similar to how we flick away a fly, the whale flicked away the unfamiliar touch and there just happened to be a human about him! Our instructors were amazing and got us all out of the water safely and we have the most incredible story to walk away with! #whaleswim

„Veríme, že koniec lana sa dotkol veľrybieho chvostu, veľryba reagovala na neznámy dotyk a náhodou bol vedľa nej človek,“ uviedol ďalej Max. Zdá sa však, že dotyčný plavec je v poriadku a veľrybu mu nijako vážne neublížila. „Naši inštruktori boli úžasní a dostali nás všetkých z vody bezpečne na loď,“ dodal Max. Jeho video okamžite zaujalo veľké množstvo používateľov sociálnej siete.

„Na loď? Utekala by som po vode,“ zavtipkovala jedna z komentujúcich, načo Max odpovedal: „Úprimne, sám som si hovoril ‚čo sa to deje?‘ Veľryby ale neboli rozrušené ani agresívne, takže to nebolo strašidelné, skôr šokujúce.“ Niekoľko ďalších sa zhodlo na tom, že dotyčný plavec má minimálne skvelú historku. „Vrátiš sa z dovolenky a povieš kolegom, že si jazdil na veľrybe. Hneď ťa vezmú medzi seba,“ zažartoval komentujúci.