VIDEO Na nič netušiacich potápačov číhal žralok: Zrazu sa stalo niečo nečakané! Od strachu by ste sa...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SYDNEY – Uviazli ste v oceáne a vaša loď je vzdialená päťsto metrov od vás. Zrazu blízko seba uvidíte plávať hladného bieleho žraloka. Tento mrazivý scenár na vlastnej koži zažil potápač z Nového Južného Walesu a výrobca oštepov Will Brunker, keď sa nedávno šiel potápať.

Brunker podľa portálu 9news.com.au povedal, že on a jeho potápačský partner sa chystali loviť morské živočíchy v Eden Bay na Sapphire Coast v južnom Novom Južnom Walese, keď sa priblížili k jednému z najobávanejších predátorov na svete. „Keď sa potápate, máte tendenciu pozerať sa pod seba a ja som sa pozrel napravo a tam sa na mňa pozeral viac ako štvormetrový biely žralok,“ prezradil Brunker. Povedal, že v oblasti bolo veľa lososov, ako aj mláďa veľryby spolu s matkou. „Domnievame sa, že si žralok pravdepodobne myslel, že sme hrozbou pre zdroj jeho potravy a len nás chcel zastrašiť. Podarilo sa mu to,“ uviedol Brunker.

Je neuveriteľné, že potápači zachytili stretnutie na kamere, aj keď opatrne ustupovali. Brunker povedal, že stretnutie s „kráľom oceánov“ vníma ako obrovskú česť. „Nechcel som prísť o životnú šancu plávať s viac ako štyri metre veľkým bielym žralokom,“ povedal. Spolu s ďalším potápačom však napriek nepríjemnej situácii zostali pokojní. „Pádlovali sme dozadu a držali sme oštepy namierené na žraloka pre prípad, že by sa chcel priblížiť trochu bližšie. Problém bol v tom, že sme sa dostali ku skalám. Uvedomili sme si, že sa musíme vrátiť do vody a dostať sa k člnu, pretože čln bol vzdialený asi 500 metrov,“ povedal.

„A to bola tá skutočne strašidelná časť, pretože sme vedeli, že tam je, a museli sme prejsť cez oveľa hlbšiu, tmavšiu vodu, aby sme sa dostali späť na loď. Bolo to určite najdlhšie dvojminútové plávanie v našich životoch, pretože sme si veľmi dobre uvedomovali, že niekde číha predátor,“ prezradil ďalej. Podľa jeho slov bol žralok v hlbšej vode dokonale maskovaný. „Nemali sme tušenie, kde je,“ uviedol. Potápač, ktorý je vo vode dvakrát až trikrát týždenne, povedal, že ešte nikdy nezažil podobnú situáciu. „Sme si dobre vedomí toho, že keď vstúpime do morského prostredia, nie sme na vrchole potravinového reťazca,“ dodal Brunker.