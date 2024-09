Bizarný biznis v aplikácii Strava: Ľudia športujú za iných, nechávajú si za to platiť! Detaily podvodu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Profimedia)

Leniví používatelia aplikácie Strava platia ostatným športovcom, aby za nich bežali, a tak získali uznanie od ostatných používateľov sociálnej siete, keď sa podelia o podrobnosti o bežeckom, cyklistickom alebo plaveckom výkone. Niektorým podnikavcom vraj vôbec neprekáža stať sa „mulicou“, údajne ponúkajú svoje služby a absolvujú tréningy alebo preteky za účelom zisku. Človek, ktorý za službu platí, potom môže predstierať, že športové úspechy sú jeho a získava v aplikácii pochvaly. Hovorca spoločnosti Strava pripomenul, že tí, ktorí sa do tohto trendu zapájajú, porušujú podmienky služby a v prípade prichytenia im bude pozastavené členstvo.

Jedna „mulica“, identifikovaná ako Gil, tvrdí, že je 45-ročný belgický občan žijúci v Spojenom kráľovstve, píše denník The Telegraph. Uviedol, že behá a bicykluje a potom posiela údaje z dosiahnutých výkonov, ktoré si príjemcovia môžu vložiť na svoje vlastné účty v Strave. Na vysvetlenie, prečo by niekto mohol využiť jeho služby, uviedol: „Spoločenský tlak, strach z toho, že niečo zmeškáte, sen o živote, ktorý nemôžete mať, pochvala pre referencie, rozprávanie manželke, že ste boli behať, zatiaľ čo ste sedeli v krčme.“ Ďalší bežec, ktorý zrejme žije v USA, propagoval svoje služby „mulice“ na TikToku. Povedal, že to robí v aplikácii Strava už viac ako rok. „V podstate mi niekto zaplatí za to, že zabehnem preteky s jeho účtom Strava v mojom telefóne,“ vysvetlil.

Používateľ tvrdí, že niektorí ľudia mu udeľujú prístup k účtom v aplikácii, zatiaľ čo iní mu rovno dajú svoj telefón alebo inteligentné hodinky, aby si s nimi zabehal. Iný účet na sociálnej sieti, zrejme so sídlom v Londýne tvrdil, že má „globálnu sieť športovcov“, ktorí si účtujú 40 pencí (34 centov) za odbehanú míľu (1,6 kilometra) a 16 pencí (19 centov) za míľu (1,6 kilometra) prejdenú na bicykli. Tento mesiac bola na účte údajne zdieľaná jazda „mulice“ na bicykli, ktorá prekonala vzdialenosť viac ako 100 míľ (160 kilometrov).

(Zdroj: Profimedia)

Hovorca spoločnosti Strava podľa denníka Daily Mail uviedol: „Časť kúzla platformy pochádza z autenticity našej globálnej komunity pri nahrávaní aktivity, udeľovaní pochvaly alebo zapojení sa do klubu. V súlade s požiadavkami našich podmienok používania služby Strava športovci súhlasia s tým, že si vytvoria len jeden účet na osobné použitie a nebudú zdieľať svoj účet ani prihlasovacie údaje s inými osobami. Účty, pri ktorých sa zistí porušenie podmienok služby, vrátane zdieľania informácií o účte alebo nepravdivého uvedenia športovca a/alebo aktivity, budú z platformy vyradené.“