Blondínku trápili neškodné vyrážky, netušila, že čelí smrteľnej chorobe: Deväť dní v kóme, za všetko mohol...

(Zdroj: Instagram/comatoconfidence)

GOLD COAST – Caitlin Alsopová mala dvadsaťtri rokov, keď sa jej na tvári neustále objavovali vyrážky. Trvalo to celé mesiace a bola to jediná zdravotná kombinácia, ktorá trápila inak zdravú ženu. Vtedy ešte netušila, že práve na prvý pohľad nevinné vyrážky sú príznakom niečoho smrteľného.

„Bola som u niekoľkých lekárov, ale naozaj som si nemyslela, že sa niečo deje, a potom som skončila s príznakmi podobnými chrípke,“ povedala Alsopová pre portál news.com.au. Trápila ju horúčka, bolesť hrdla a ucha, no lekár povedal, že má len chrípku. Keď sa cítila lepšie, zašla s priateľom na večeru. Pri jedení však mala pocit, že si zahryzla do jazyka. O niekoľko hodín neskôr jej jazyk opuchol a začala slintať. Mala problémy s dýchaním a schopnosťou rozprávať, a tak poslala správu svojej rodine a všetci sa zhodli na tom, že má pravdepodobne nejaký druh alergickej reakcie. Keď nebola schopná prehltnúť antihistaminikum, previezli ju rovno do nemocnice.

Lekári tiež predpokladali, že išlo o ťažkú formu alergickej reakcie a dali jej dve dávky adrenalínu. Zrazu však strácať vedomie a na hornej polovici tela sa jej objavila modrá a červená vyrážka. Alsopová bola prevezená do Univerzitnej nemocnice v Gold Coast. Lekárov ešte viac zaskočilo, keď jej začal černieť jazyk. Napokon skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti. Až vďaka CT vyšetreniu lekári odhalili príčinu ťažkostí – Alsopovej sa zapálil zub múdrosti a takmer ju zabil. „Nemala som žiadne bolesti, žiadne príznaky a toto ma cez noc takmer zabilo. Je to úplne šialené,“ povedala. „Netušila som, že infekcia môže byť taká vážna,“ dodala.

Lekári napokon núdzovo odstránili infikovaný zub. Deväť dní bola v kóme. „Keď som sa zobudila, cítila som sa ako dieťa, pretože som bol dezorientovaná,“ povedala Alsopová. Nasledujúcich pár mesiacov mala otvorené rany, ktoré sa potrebovali zahojiť. Až o rok neskôr zistila, že sa takmer ocitla na pokraji života a smrti – v dôsledku vážnej infekcie totiž utrpela sepsu, vážny stav, ku ktorému dochádza, keď imunitný systém tela extrémne reaguje na infekciu, čo vedie k poškodeniu tkaniva a orgánov. Alsopová vyzvala ľudí, ktorí majú podozrenie na sepsu, aby išli do nemocnice a nebáli sa, pretože im to môže zachrániť život.