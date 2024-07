Dovolenkárku vystrašilo uštipnutie hmyzom: Začala jej tmavnúť pokožka! Ľuďom neušiel dôležitý DETAIL

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žene stmavli ruky v okolí uštipnutia, zatiaľ čo iné časti sa zosvetlili. Na Reddite publikovala príspevok spolu so záberom. „Som na dovolenke v Mexiku, niečo ma uhryzlo a zvláštne sa mi to sfarbilo,“ uviedla. Ľudia žene rýchlo odporučili vyhľadať lekársku pomoc. Jeden z nich napísal: „Možno by ste mali navštíviť lekára. Bolo by to dobré.“ Ďalší súhlasil: „Asi by bolo múdre vyhľadať lekársku pomoc.“ Žena odpovedala: „Ok, ďakujem. Nebolí to, takže som z toho nechcela robiť veľkú vec, kvôli mojej rodine. Ale zajtra určite navštívim lekára.“

Iný komentujúci sa podelil o svoje vlastné skúsenosti s podobnými príznakmi. „Je to horúce na dotyk? Rozšírilo sa to? Máte horúčku? (Toto sa mi stalo naposledy). Ak ste odpovedali áno, nechajte sa vyšetriť. V prípade, že ide o infekciu, môže dôjsť až k sepse,“ uviedol a dodal, že po podobnom incidente strávil tri dni v nemocnici. Údajne vyhľadal pomoc na poslednú chvíľu a od otravy krvi ho delili len hodiny.

Žena aktualizovala svoj príspevok a napísala, že nejde o nič zlovestné. „Ako niektorí z vás uviedli, vyzeralo to ako hyperpigmentácia spôsobená fytofotodermatitídou (keď sa vám na pokožku dostane limetková šťava alebo iné citrusy a potom ste vystavení slnku). A myslím si, že presne to sa stalo,“ prezradila. „Pred tromi dňami som pri bazéne jedla tacos s limetkou a časť šťavy sa mi mohla dostať na ruku a spôsobiť túto reakciu. Zhodou okolností ma priamo na tom istom mieste poštípal komár, čo ma viedlo k presvedčeniu, že zmena farby bola od spomínaného poštípania. Našťastie, hyperpigmentácia nebolí a cítim sa celkom dobre,“ dodala.