Mamičku pobúrilo detské tričko v obľúbenom obchode: Keby tento nápis videli pedofili... Ostrá reakcia ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tridsaťdvaročná mamička Laura Wilsonová sa na TikToku posťažovala na detské tričko od spoločnosti Zara. „Osobne som bola znechutená,“ prezradila. Dôvodom bol podľa jej slov úplne zbytočný a nevhodný nápis, z ktorého jej zostalo fyzicky zle. Kontroverzné biele tričko s výstrihom a obrázkami prekrojenej jahody má na ľavej strane hrude nápis „The Perfect Snack“ (vynikajúce občerstvenie). Pravú stranu zdobí slovné spojenie: „A small burst of sweet joy“ (Malý výbuch sladkej radosti). Na zadnej strane problematického kúsku, ktorý Wilsonová našla v oddelení pre dievčatá, je pod šťavnatým plátkom jahody ďalší nápis s textom: „Zahryzni sa. Výbuch sladkého potešenia, vďaka ktorému je to dokonalé letné občerstvenie.“

Rozhorčená mamička oslovila príspevkom viac ako 39 000 virtuálnych divákov. Spoločnosť Zara sa následne za tričko ospravedlnila. „Nebolo zámerom, aby použitie výrazu 'snack' na tomto tričku naznačovalo niečo iné ako tradičný význam tohto slova, o čom svedčí obrázok jahody na odeve,“ uviedli zástupcovia spoločnosti pre denník New York Post. „Teraz však chápeme, že niektorí jednotlivci si tento pojem vyložili inak. Preto sme toto tričko stiahli z predajní a z našej webovej stránky a ospravedlňujeme sa za akékoľvek nedorozumenie alebo urážku,“ dodali. Nesúhlas Wilsonovej má zrejme korene v chápaní slova „snack“, ktorým generácia Z (ľudia narodení od roku 1997 do 2012) vyjadruje fyzickú príťažlivosť k inej osobe.

Príspevok mamičky rozdelil používateľov sociálnych sietí do dvoch táborov. Niektorí označili jej rozhorčenie ako oprávnené, iní sa domnievajú, že išlo o prehnanú reakciu. „Súhlasím s tebou, je to sugestívne,“ uviedol v komentároch znepokojený divák. „Je to len jahoda! Tvoja myseľ to vníma nevhodne,“ napísal iný, ktorý bránil Zaru pred zúrivou kritikou mamičky. „Dostala som veľa negatívnych komentárov od tých, ktorí tvrdili, že deti by na tomto tričku nevideli nič negatívne, a to je pravda. Viac sa obávam tých, ktorí pociťujú príťažlivosť k maloletým, že čo by si mysleli, keby to na nich videli napísané. Je mi z toho fyzicky zle,“ uviedla Wilsonová pre New York Post.

Taktiež sa obula do neprajníkov, ktorí naznačovali, že problémom je ona a nie Zara. „Sú ľudia, ktorí hovoria, že 'ja som ten problém', zatiaľ čo ja si myslím, že problém je v spoločnosti, v ktorej vychovávam svoje malé deti, kde cítim, že ich musím chrániť všetkými možnými spôsobmi, pretože nemám pocit, že sú v bezpečí, najmä tam, kde žijem v Londýne,“ pokračovala a doplnila, že tričko v nej vyvolalo extrémne nepríjemný pocit a jej názor sa nezmení. Pozdravila aj spoločnosť Zara a ocenila, že stiahli tričko z predaja napriek tomu, že to nebola jej osobná požiadavka, ale má radosť z toho, že k tomu došlo. „Keby to boli len jahody, bolo by to v poriadku,“ pokračovala. „Toto znenie bolo úplne zbytočné a nevhodné,“ uzavrela.