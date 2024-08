Šokujúce výsledky analýzy Turínskeho plátna: Vedci možno vyriešili jednu z najväčších záhad v histórii!

(Zdroj: Profimedia/Getty Images)

Teraz talianski vedci, ktorí použili novú techniku ​​zahŕňajúcu röntgenové lúče na datovanie materiálu, potvrdili, že plátno bolo vyrobené v čase Ježiša pred asi 2000 rokmi. Na plátne sú slabé, hnedasté obrazy na prednej a zadnej strane, zobrazujúce vychudnutého muža s vpadnutými očami. Znaky na tele korešpondujú aj s ranami ukrižovania Ježiša uvedenými v Biblii, vrátane tŕňov na hlave, tržných rán na chrbte a modrín na pleciach. Historici predpokladajú, že kríž, ktorý nosil na pleciach, vážil takmer 140 kilogramov, čo by spôsobilo pomliaždenie, informuje denník Daily Mail.

(Zdroj: profimedia.sk)

Pravosť plátna je desaťročia predmetom diskusií

V roku 1988 tím medzinárodných výskumníkov analyzoval malý kúsok plášťa pomocou uhlíkového datovania a zistil, že látka bola zrejme vyrobená niekedy medzi rokmi 1260 a 1390 nášho letopočtu. Niektorí odborníci uviedli, že pravosť plátna by už nemala byť spochybňovaná a tvrdili, že bolo vyrobené z ľanu pestovaného na Blízkom východe a že tvár muža, ktorú na plátne vidno, má tŕňovú korunu. Iní však tvrdili, že plátno nepochádza z čias Ježiša. Analýza z roku 1988, ktorú vedci vykonali v troch rôznych laboratóriách, totiž ukázala, že plátno má iba sedem storočí.

(Zdroj: profimedia.sk)

Nespoľahlivá metóda datovania

Vedci z talianskeho Inštitútu kryštalografie Národnej výskumnej rady študovali osem malých vzoriek látky z Turínskeho plátna a umiestnil ich pod röntgen, aby odhalil drobné detaily štruktúry bielizne a celulózových vzorov. Na základe množstva rozpadu tím určil, že turínsky plášť bol pravdepodobne udržiavaný pri teplotách okolo 22,5 stupňov Celzia a relatívnej vlhkosti okolo 55 percent asi 13 storočí, kým sa dostal do Európy. Výskumníci potom porovnali rozpad celulózy v plášti s inými plátnami nájdenými v Izraeli, ktoré sa datujú do prvého storočia.

Tím tiež porovnal plášť so vzorkami bielizne vyrobenými v rokoch 1260 až 1390 nášho letopočtu, pričom zistil, že žiadna sa nezhoduje. „Aby bol súčasný výsledok kompatibilný s výsledkom testu z roku 1988, Turínsky plášť by musel byť sedem storočí uložený pri izbovej teplote veľmi blízkej maximálnym hodnotám registrovaným na Zemi,“ uvádza sa v štúdii, píše Daily Mail. Hlavný autor Liberato De Caro vo vyhlásení uviedol, že test z roku 1988 by sa mal byť považovaný za neplatný, pretože metóda, ktorú vtedajší výskumníci použili na darovanie, nie je spoľahlivá.

(Zdroj: Profimedia)

Na plátne je krv

Vedci už dlho študujú Turínske plátno s nádejou, že vyriešia stáročnú záhadu. Od 80. rokov minulého storočia bolo o tajomnej bielizni publikovaných viac ako 170 recenzovaných akademických prác, pričom mnohí dospeli k záveru, že je pravá. Jedna skupina odborníkov z Inštitútu kryštalografie v roku 2017 oznámila, že našla dôkazy, že na plátne je krv obete mučenia, informuje denník Independent. Tvrdili, že identifikovali látky ako kreatinín a feritín, ktoré sa zvyčajne vyskytujú u pacientov, ktorí utrpeli silné poranenia.