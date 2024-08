Muž sa dostal do dvoch lietadiel bez leteniek: Precestoval vyše 1 200 kilometrov! Takto sa mu to podarilo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mužovi sa podarilo dostať do dvoch lietadiel bez palubného lístka. Svoj prvý pokus uskutočnil 4. augusta, keď sa mu podarilo prekabátiť pracovníkov bezpečnostnej služby na mníchovskom letisku. Napriek tomu, že nemal žiadny palubný lístok ani letové doklady, sa dostal na palubu lietadla smerujúceho do Hamburgu. Posádka si neskôr uvedomila, že nemá letenky, a nechala ho z lietadla vyviesť. Muža vypočúvala polícia, neskôr ho prepustili. Len o 24 hodín neskôr chlapík opäť prešiel cez bezpečnostnú kontrolu, ale tentoraz sa dostal na let do Štokholmu vo Švédsku – opäť bez letenky alebo palubného lístka.

Tentoraz mal to šťastie, že našiel prázdne miesto a absolvoval vyše 1 200-kilometrovú cestu. Keď lietadlo pristálo, chcel sa okamžite vrátiť do Mníchova, čo vzbudilo podozrenie u personálu leteckej spoločnosti Lufthansa. Tento bizarný prípad podnietil dôkladné bezpečnostné vyšetrovanie, ktorého cieľom je preskúmať, ako ľahko môže niekto narušiť bezpečnostné opatrenia platné na letisku. Hovorca mníchovského letiska pre portál Business Insider uviedol, že aktuálne prebieha vyšetrovanie. V súčasnosti čelí pasažier obvineniam v súvislosti s nepovoleným vstupom na palubu lietadla a cestovaním bez zaplatenie.

Nie je to prvýkrát, čo sa niekomu podarilo prejsť cez bezpečnostnú kontrolu bez toho, aby mal potrebné doklady. Sergejovi Vladimirovičovi Ochigavovi sa z Dánska podarilo dostať až do Los Angeles, informuje denník New York Post. Úradníci boli spočiatku zmätení, ako mohol Ochigava absolvovať cestu bez akejkoľvek dokumentácie, a hoci tvrdil, že si nepamätal, ako sa dostal do lietadla v Kodani alebo ako prešiel bezpečnostnou kontrolou, jeho výpoveď na súde neobstála. Muž bol odsúdený na 93 dní väzenia a musel zaplatiť pokutu v hodnote 2 174 dolárov (1 969 eur) – čo je cena jednosmernej letenky z Los Angeles do Kodaň.