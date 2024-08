Ženu (24) šokoval incident na letisku: Netušila, že má doživotný zákaz lietať! Keď zistila prečo, onemela

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW ORLEANS - TikTokerka Erin Wrightová prezradila, že dostala trvalý zákaz lietať s leteckou spoločnosťou American Airlines. Vo svojom príspevku, ktorý má viac ako 2,6 milióna pozretí, opisuje bizarný dôvod, prečo jej nedovolili nastúpiť do lietadla smerujúceho do New Orleans.

Keď sa Erin Wrightová pokúšala nasadnúť na let do New Orleans, personál jej nedovolil vstúpiť na palubu a odôvodnil to argumentom, ktorý jej takmer vyrazil dych. „Dostala som trvalý zákaz lietať s American Airlines za to, že som údajne mala sex s mužom v lietadle, hoci som lesbička,“ uviedla TikTokerka v takmer päťminútovom videu, ktoré získalo viac ako 2,6 milióna pozretí. Letuška vraj vyzerala nervózne a oznámila jej, že jej je to naozaj ľúto. Keď sa spýtala, aký majú dôvod, zdráhala sa odpovedať. „Je mi naozaj ľúto, ale je to problém s vnútornou bezpečnosťou. Nemôžem vám to povedať, ale osoba na telefóne mi povedala, že by ste mali vedieť prečo,“ uviedla zamestnankyňa.

Wrightová, ktorá plánovala let do New Orleans, aby sa zúčastnila na sestrinej rozlúčky so slobodou, bola zmätená, frustrovaná a zdrvená. Oslavu svojej sestry však nechcela zmeškať. Preto minula 1 000 dolárov (907,52 eur) na novú letenku a zároveň musela čakať na vrátenie 400 dolárov (363 eur) z predchádzajúceho letu. Po 12 dňoch čakania a bez vrátenia peňazí Wrightovej oznámili, že dostala zákaz od leteckej spoločnosti kvôli údajným sexuálnym aktivitám s mužom na toalete v lietadle. „Som 24-ročná lesbička. Vidíte ma. Mám sexuálny vzťah s nejakým mužom? Nie,“ uviedla. Snažila sa vymyslieť najlepší spôsob, ako by mohla dokázať, že nie je nedisciplinovaná pasažierka. Obrátila sa preto na oddelenie vzťahov so zákazníkmi. „Poslala som im veľmi seriózny, ale zároveň aj trochu vtipný e-mail, pretože v ňom píšem: 'Naozaj neviem, ako dokázať, že som to nebola ja, okrem toho, že som doslova lesbička,'" prezradila.

Zaručila sa za ňu aj jej matka, čo pomohlo urýchliť vyradenie Erin zo zoznamu osôb, ktoré nesmú lietať. Zatiaľ čo jej meno bolo očistené, skutoční aktéri spomínaného skutku neboli identifikovaní. Hoci je Wrightová nadšená, že môže lietať bez obmedzení, očakávala, že jej spoločnosť American Airlines poskytne nejakú finančnú kompenzáciu, keďže kvôli ich pochybeniu si musela kúpiť ďalší let. Mnohých ľudí táto turbulentná situácia šokovala. „Odhliadnuc od všetkého ostatného, ako ti dovolili rezervovať let, keď ti ho zakázali,“ pýtal sa jeden z divákov. TikTokerka odpovedala, že netuší, ako prebehla rezervácia letu, ak ju zakázali. Ďalšia osoba napísala: „Podajte sťažnosť na ministerstvo dopravy. Zo zákona sú povinní nielen vrátiť vám peniaze, ale aj poskytnúť vám odpoveď.“

V nasledujúcom videu Wrightová prezradila, ako sa jej podarilo získať späť peniaze, o ktoré prišla, vďaka sledovanosti jej videa na TikToku. „Dostala som rovnakú sumu, o ktorú som prišla,“ uviedla a doplnila, že voči American Airlines plánuje podniknúť ďalšie kroky. Od 11. augusta ju však nikto z tejto spoločnosti nekontaktoval. „Som naozaj vďačná za všetku vašu pomoc a za to, že ste to video zdieľali, pretože ma to zbavilo veľkého stresu,“ odkázala svojim sledovateľom.