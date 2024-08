Idylku na pláži prekazil medveď: VIDEO dramatického stretnutia! Neuveríte, čím muž obránil skupinu ľudí

(Zdroj: Facebook/Daily Mail Video)

Osemnásťročný Derek Sears si užíval deň na pláži Pope Beach v South Lake Tahoe v Kalifornii so svojimi priateľmi, keď sa k nemu priblížil veľký medveď hnedý. Zdanlivo ľahostajný voči skupinke ľudí sa medveď začal prehrabávať v prenosnej chladničke plnej nápojov a sušienok. V snahe odplašiť zviera hodil Derek jeho smerom plastovú stoličku, ale hladný medveď sa ani nepohol.

Keď medveď pokračoval v obhliadke piknikovej zóny, neznámy muž vyzbrojený lopatou začal s týmto nástrojom udierať do piesku a do stola. Medveď sa však namiesto úteku vrátil a pustil sa do dramatického súboja s mužom. Šelma urobila niekoľko krokov smerom k mužovi, ktorý neváhal a okamžite sa bránil – medveďa udrel lopatou do nosa a poslal ho preč do neďalekého lesa.

Derek, študent z Placerville v Kalifornii, podľa denníka New York Post povedal: „Bol som veľmi prekvapený, keď ten muž udrel medveďa lopatou po hlave. V severnej Kalifornii je stretnutie s medveďom normálne. Včera v noci som videl dva medvede, ako sa prehrabávajú v kontajneri. Tak som im len ustúpil z cesty a pomyslel som si, že by z toho bolo super video.“