K novým pravidlám pre odstrel medveďa sa vyjadrila eurokomisia: Preventívny odstrel je vylúčený!

Členské štáty nemôžu vykonávať preventívny odstrel medveďa hnedého, potvrdila Európska komisia pre portál Euractiv Slovensko. „V smernici o biotopoch nie je priestor na preventívne usmrcovanie. Výnimka je možná len vtedy, ak neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva a nemala by ohroziť priaznivý stav ochrany populácie druhu v jeho prirodzenom areáli výskytu,“ informovala hovorkyňa eurokomisie Anna Wartberger.

Portál poukazuje na to, že v rozpore s európskou legislatívou tak pravdepodobne je aj to, ako si slovenské úrady vykladajú nedávnu zmenu zákonov na zjednodušenie a zrýchlenie odstrelu problémových medveďov. Užívatelia poľovných revírov po novom môžu MŽP žiadať o povolenie výnimky z druhovej ochrany na usmrtenie medveďov na základe odporúčania krízového štábu po tom, čo okresný úrad alebo samospráva vyhlásil mimoriadnu situáciu. V lokalitách s opakovaným výskytom medveďa bude vymedzená zóna, v ktorej ho bude možné loviť.

Zmenu zákona rezort životného prostredia odôvodňoval nárastom útokov medveďa hnedého. „Vďaka tomu sa budú robiť odstrely v záujme ochrany života, zdravia a majetku občanov, preventívne a v predstihu,“ uviedla Štátna ochrana prírody. V podobnom duchu nový systém výnimiek na odlov komunikuje ministerstvo životného prostredia. Na to, že identifikácia jedinca chýba v usmernení rezortu životného prostredia, upozornil aj odborník Marián Hletko. Štátny tajomním MŽP Kuffa však uviedol, že "kvôli zjednodušeniu sa identifikácia vyžadovať nebude“.

Či je nová právna úprava pre odstrel medveďa v súlade so smernicou o biotopoch eurokomisia odpovedala pre Euractiv kladne. „Bývalý komisár (pre životné prostredie) Virginijus Sinkevičius ministrovi Tarabovi v júni potvrdil, že nový zákon sa zdá byť do veľkej miery v súlade so smernicou o biotopoch,“ napísala hovorkyňa. Podľa Hletka však eurokomisia v odpovedi naznačuje, že niektoré časti predsa len nie sú v súlade so smernicou.

Medveď hnedý je chránený smernicou EÚ o biotopoch

Euractiv poukazuje na to, že medveď hnedý patrí medzi druhy, ktoré sú prísne chránené smernicou EÚ o biotopoch. To okrem iného znamená, že na Slovensku nie je možné robiť jeho regulačný odlov. Usmrtenie medveďa hnedého je možné len vo výnimočných prípadoch. Podľa smernice by sa udeľovanie výnimiek malo držať hlavne štyroch kľúčových princípov: nemôže spôsobiť zhoršenie stavu ochrany populácie daného druhu, výnimka môže prísť na rad ako posledná alternatíva, keď zlyhajú preventívne opatrenia, musí byť riadne odôvodnená a musí sa týkať konkrétneho problémového jedinca.

Európska legislatíva uznáva odlov chránených šeliem vtedy, keď to pomôže zabrániť škodám na úrode, hospodárskych zvieratách či majetku alebo keď je v ohrození zdravie a bezpečnosť ľudí. Hovorkyňa eurokomisie uviedla, že kontrola ich oprávnenosti je zodpovednosťou členských štátov, no každé dva roky sa musia eurokomisii zasielať podrobné správy o výnimkách.

Odstrelili už 46 medveďov

Ako informovala Štátna ochrana prírody, k 8. augustu bolo na Slovensku na výnimku odstrelených 46 problémových jedincov medveďa hnedého. Medvede môže usmrcovať len Zásahový tím pre medveďa hnedého, no aj poľovníci zo združení, ktoré sa so štátnymi ochranármi dohodli na manažmente jeho populácie. ŠOP pre Euraktiv spresnila, že 33 problémových jedincov eliminovali jej zamestnanci, zvyšných 13 poľovníci.

Ako alternatívne riešenia situácie s problémovým medveďom používa zásahový tím podľa ŠOP preventívne opatrenia ako plašenie zvukom, svetlom, gumovými projektilmi či psami, osádzanie elektrických ohradníkov a plašičiek. Hletko ale spochybňuje, či sa prevencia robí naozaj aj v praxi, keďže v dokumentoch ŠOP nevie dokázať plašenie medveďov. „Použitie elektrických ohradníkov, plašičov, prípadne iných technických zariadení, ktorými by sa snažili výskytu medveďov v problémových lokalitách predchádzať, ŠOP SR v dokumentácii, ktorú som študoval, vôbec neuvádza,“ dodáva. Konštatovanie ŠOP o náraste populácie medveďa hnedého označuje za „amaterizmus“ a tvrdí, že toto tvrdenie sa nedá postaviť na hlásení obyvateľov.