Dvojica nedostala od leteckej spoločnosti kompenzáciu za meškanie: Rozhodli sa pre krutú pomstu! Šialené VIDEO

(Zdroj: TikTok/kylephilippi)

USA – Iba máločo vie pokaziť dovolenku tak, ako zmeškaný let. Dvojica cestujúcich sa za zmeškanie letu pomstila spoločnosti Delta Airlines veľmi zaujímavým spôsobom. Video, ktoré publikovali na TikToku, však rozdelilo ľudí na dva tábory. Na toto by si každý netrúfol.

Video s ich kontroverzným vymáhaním kompenzácie nazbieralo na TikToku viac ako 600 000 pozretí. Kyle Philippi, tvorca obsahu, uviedol: „Delta nám odmieta kompenzovať tisíce dolárov, ktoré sme kvôli ich niekoľkodňovému meškaniu letov stratili. Takže takouto cestou si vybojujeme späť naše peniaze – v Sky Clube.“ Zmeškanie letu bolo pravdepodobne spôsobené minulotýždňovým výpadkom spoločnosti Microsoft, ktorá prinútila spoločnosť Delta zrušiť tisíce letov a ovplyvnila približne pol milióna cestujúcich, uviedla agentúra AP.

Zábery sa začínajú tým, ako Philippi a jeho kolega hromadia svoje taniere, na ktoré si bezplatne nakladali rôznorodé pochúťky z VIP salónika. Následne sa pustia do rabovania salónika – vylejú víno do koša, rozkradnú časopisy Sky Clubu a vystriekajú všetok dezinfekčný prostriedok na ruky z dávkovača. Video sa končí tým, že Philippi pustí vodu v sprche bez kúpania a vyprázdni šampón a mydlo na podlahu. Šokujúce je, že komentáre na TikToku v drvivej väčšine podporili túto dvojicu. Jeden fanúšik napísal: „Nebudem klamať, na to vylievanie vína sa mi ťažko dívalo.“ Druhý uviedol: „Toto je úroveň malichernosti, o ktorú sa snažíme.“

Ukázalo sa, že viacero ľudí malo na spoločnosť Delta ťažké srdce, a tak dvojicu podporili. Denník New York Post sa obrátil na spoločnosť Delta Airlines so žiadosťou o vyjadrenie. Americké regulačné orgány v súčasnosti skúmajú, prečo spoločnosti Delta trvalo tak dlho, kým sa zotavila z globálneho výpadku. Chcú tiež vedieť, či ich zaobchádzanie s uviaznutými a meškajúcimi cestujúcimi porušilo federálne zákony. „Naše ministerstvo využije všetky vyšetrovacie a donucovacie právomoci, aby zabezpečilo dodržiavanie práv cestujúcich spoločnosti Delta,“ povedal minister dopravy Pete Buttigieg.