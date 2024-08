VIDEO Pilotov zmiatli záhadné blikajúceho objekty na oblohe: Neboli na radare! Dôkaz o existencii UFO?

(Zdroj: YouTube/@captainruudvanpangemanan)

JEDDAH – Piloti sú počas lietadla nepochybne svedkami rôznych javov. Pred pár dňami sa však stalo niečo, čo si dvaja piloti Boeingu 747 nedokážu vysvetliť. Zdá sa, že nafilmovali niekoľko UFO manévrujúcich po nočnej oblohe. Jeden z divákov potvrdil, že podobný úkaz videl na vlastné oči aj on.

Kapitán Ruud Van Pangemanan, ktorý je tiež vlogerom, letel nedávno o 5:00 na Boeingu 747 zo saudskoarabskej Jeddah do Abuji v Nigérii, keď spolu s kolegami zbadali na oblohe niečo zvláštne. Hviezdny objekt, ktorý sa náhle zjavil na oblohe, sa im podarilo nakrútiť. Na záberoch vidno, ako sa pohybujúci neidentifikovaný vzdušný objekt rýchlo vrhne nižšie a náhle vystrelí späť do pôvodnej výšky. „Padá?“ pýta sa Van Pangemanan. Pohyb objektu bol až strašidelný podobný pohybu UFO v kultovom seriáli Akty X.

„Svetlo UFO pred nami sa voľne pohybuje. Niekedy dopredu, niekedy dozadu, niekedy doľava, doprava alebo naopak,“ dodal pilot. Jasné svetlo objektu bolo tiež vidieť občas blikať a následne objekt úplne zmizol. Používateľ Redditu znova nahral zábery s vizuálnymi vylepšeniami, aby bol objekt ľahšie rozpoznateľný. Neskôr vo videu je na oblohe pozorovaných viacero podobne vyzerajúcich jasných objektov.

Zábery, ktoré urobil Van Pangemanan, ukazujú, že najmenej tri zo svietiacich bodiek – Van Pangemanan povedal, že ich videl až štyri – sú zarovnané podobným spôsobom ako Phoenix Lights, široko pozorovaný fenomén z roku 1997 nad Arizonou, ktorý je doposiaľ záhadou. Pilot tiež vylúčil, že by išlo o akékoľvek pozemské lietajúce objekty. „Mysleli sme si, že svetlo je lietadlo, ale nebolo na našom radare,“ povedal. „Potom sme si mysleli, že je to možno hviezda, ale hviezdy sa rýchlo mihajú, nehýbu sa. Je tiež nemožné, aby sa takto pohyboval satelit,“ dodal.

Niekoľko ľudí komentovalo pilotov vlog na YouTube a uviedlo, že videli niečo podobné. „Som Brazílčan. Včera 10. augusta 2024 som videl objekt presne ako tento! Vznášalo sa to a lietalo to mojím smerom,“ uviedol jeden z komentujúcich. „S manželkou sedíme v našej záhrade tu vo Veľkej Británii. Každú jednu noc, ak máme jasnú oblohu, uvidíte po oblohe cestovať svetlá, ktoré sa zrazu rozžiaria, presne tak, ako to vidno na tomto videu,“ dodal ďalší.