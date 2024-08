Alica našla na pláži nahé ženské telo bez hlavy: Okamžite volala políciu! Pravda však bola oveľa bizarnejšia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V skutočnosti to, čo Alice Cowdreyová našla na svojej prechádzke po pláži Tapuae, Taranaki na Novom Zélande, neboli pozostatky človeka, ale niečo oveľa podivnejšie. Ľudské telo bez hlavy bola veľmi realistická sexuálna bábika. Cowdreyová pre portál RNZ povedala, že len dva dni pred otrasným nálezom našla telá dvoch mŕtvych kôz. Z tohto dôvodu sa na prechádzke necítila dobre. Zlý dojem iba potvrdil nález zdanlivo ľudského tela. „Keď som prvýkrát vystúpila z auta, myslela som na telá, čo je úplne bizarné,“ povedala.

Woman calls police after mistaking ‘realistic’ sex doll for body on beachhttps://t.co/KbZWvOQE3g — Newstalk ZB (@NewstalkZB) July 31, 2024

Vtedy si všimla svojho psa Sadie, ako niečo oňucháva na pláži, a išla to skontrolovať. „Zamrzla som, prišlo mi zle,“ uviedla ďalej. „Videla som, že je to určite tvar trupu, tvárou nadol, a vedela som povedať, že je to ženská postava. Videla som, že má nechty na rukách a prsty na nohách boli naozaj realistické, takže to naozaj vyzeralo ako ľudská postava,“ vysvetlila. Chvíľu mala pocit, že sa zblázni. Okamžite preto zavolala políciu v obave, že vrah je stále na slobode.

Keď sa objavilo trio policajtov, povedala, že aj oni si boli istí, že ide o skutočného človeka. „A potom som videla, ako do toho jeden z policajtov šťuchol nohou, a pomyslela som si, že by do toho nešťuchal, ak by to bolo telo. Prevrátil ho a telo vyzeralo ešte realistickejšie, keď bolo na chrbte. Dalo sa ale povedať, že je to sexuálna bábika,“ dodala Cowdreyová. Priznala, že sa cítila zle, keď v tejto veci zavolala políciu, ale uľavilo sa jej, že to nebolo to, čo si pôvodne myslela. Polícia uviedla, že sa sústreďuje na naliehavé incidenty a viac sa k veci nevyjadrila.