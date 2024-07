Sexi olympionici zaplavili OnlyFans: Jedni si pikantnými FOTO privyrábajú, iným stránka zachránila život!

(Zdroj: Profimedia)

Mnohí účastníci letnej olympiády nemajú v pláne iba reprezentovať svoju krajinu a zabojovať o medailu, ale si aj zarobiť, a to cez účet na Onlyfans. Britský skokan do vody Jack Laugher (29) priviedol milovníkov športu do šialenstva, keď predstavil svoje konto, na ktorom si za prístup k súkromnému obsahu účtuje 10 dolárov (9.24 eur) mesačne. „Samozrejme, že mám to, čo ľudia chcú,“ povedal športovec pre denník The Telegraph. „S radosťou na tom zarobím. Som tak trochu podvodník a chcem trochu viac peňazí,“ dodal. Podľa jeho slov mu táto stránka pomáha dopĺňať relatívne malý príjem, ktorý má zo svojich športových aktivít. „Financovanie sa už roky nezmenilo. Som v prvej trojke na svete a ročne mi to vynáša 28 000 libier (33 196,99 eur),“ uviedol.

Laugher neprezradil, aké príjmy plynú z jeho účtu, na ktorom nepózuje úplne nahý a zdieľa obsah SFW (bezpečný pre prácu), kde ho môžu predplatitelia obdivovať v slipoch alebo boxerkách a ponúka im aj možnosť osobne s ním chatovať. Do tvorby obsahu sa vrhajú aj jeho ďalší kolegovia. Noah Williams (24), Daniel Goodfellow (27) a Matty Lee (26) si založili účty, kde nezdieľajú explicitný obsah. Lee, ktorý si účtuje 20 dolárov (18,49 eur) mesačne, na svojej stránke vysvetľuje: „Nezabudnite, že som potápač tímu VB, nie P [pornohviezda]. Takže všetko bude SFW a miesto, kde s vami všetkými môžem komunikovať.“

Aj novozélandský veslár Robbie Manson si vytvoril účet s exkluzívnym obsahom, ktorý vkusne skúma hranice vrátane umeleckého zobrazenia nahoty. Platforma sa zároveň stala finančnou záchranou pre niektorých bývalých olympionikov, ktorí ukončili športovú kariéru. Rýchlokorčuliarka Elise Christieová povedala, že jej účet zachránil život po odchode do dôchodku pred tromi rokmi. „Z človeka, ktorý získaval medaily, som sa dostala k tomu, že som nemala absolútne nič a bola som vyradená a ponechaná napospas životu,“ uviedla Britka, ktorá štartovala na troch zimných olympiádach.

„Prišla som o dom a v tom čase som mala tri zamestnania. OnlyFans ma vytrhol z naozaj temného miesta,“ prezradila. Zároveň doplnila, že nezdieľa pikantný či inak explicitný obsah. „Veľa ľudí to používa na to, aby sa zaujímali o mňa a môj život, dozvedeli sa o ňom viac, čo sa dialo a pýtali sa ma na šport a fitnes,“ vysvetľuje olympionička. „Využívam to na angažovanie pre fanúšikov, ktorí sú so mnou už dlho. Keď si nastavíte spôsob, ktorý vám vyhovuje a nie ste nútení robiť veci, ktoré nechcete, môžete to používať tak, ako vám vyhovuje. Nakoniec mi to v istom momente tak trochu zachránilo život, pretože som nič nemala,“ uzavrela.