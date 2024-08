Nová štúdia dáva veľkú nádej: TENTO bežný liek dokáže výrazne znížiť riziko rakoviny hrubého čreva

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na Slovensku ročne dostanú ročne rakovinu hrubého čreva tisíce ľudí, ďalšie stovky jej napokon podľahnú. Okrem genetických faktorov zohráva zásadnú úlohu životný štýl. Tí, ktorí fajčia, málo cvičia a jedia nezdravú stravu, sú viac ohrození vznikom rakoviny.

Teraz však nová štúdia dáva nádej. Podľa nej môže zdanlivo každodenný liek znížiť riziko rakoviny hrubého čreva. Je to aspirín. Americkí vedci analyzovali údaje od viac ako 100 000 mužov a žien, ktorí pravidelne užívali aspirín, a porovnávali ich s ľuďmi, ktorí ho neužívali. Počas obdobia 30 rokov zistili, že pacienti s aspirínom mali menšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny. 10-ročná incidencia u nich bola v priemere 1,98 percenta, zatiaľ čo u pacientov bez aspirínu to bolo 2,95 percenta.

Riziko sa najviac znižuje pri nezdravom životnom štýle

Efekt bol ešte výraznejší u ľudí s nezdravým životným štýlom a zvýšeným rizikom rakoviny hrubého čreva. Tí, ktorí pravidelne užívali aspirín, mali 2,1-percentnú pravdepodobnosť vzniku rakoviny hrubého čreva. Bez pravidelného príjmu bola hodnota 3,4 percenta.

Výsledky boli publikované v časopise „JAMA“. Podľa vedcov aspirín pravdepodobne zabraňuje rakovine prostredníctvom niekoľkých mechanizmov, ako je zníženie prozápalových proteínov a blokovanie nekontrolovaného rastu buniek.

"Naše výsledky ukazujú, že aspirín môže proporcionálne znížiť výrazne zvýšené riziko u ľudí s viacerými rizikovými faktormi pre rakovinu hrubého čreva a konečníka," povedal pre Medical Express Daniel Sikavi, hlavný autor štúdie a riaditeľ gastroenterológie v Massachusetts General Hospital (MGH). MGH je najstaršia a najväčšia fakultná nemocnica na lekárskej fakulte renomovanej Harvardskej univerzity. "Naproti tomu ľudia so zdravším životným štýlom majú nižšie základné riziko rakoviny hrubého čreva, takže prínos aspirínu bol stále badateľný, ale menej výrazný," pokračoval výskumník.

Neponáhľajte sa hneď do lekárne

Ale toto je dôležité: Výsledky neznamenajú, že každý by mal teraz prehĺtať aspirín každý deň, ako zdôrazňujú vedci. Najmä nie bez konzultácie s lekárom. Môžu sa vyskytnúť významné vedľajšie účinky, ako je krvácanie, a výsledky je potrebné ešte skontrolovať v ďalších štúdiách.

Namiesto toho by ste sa mali zamerať na zníženie kontrolovateľných rizikových faktorov. Patrí medzi ne vyhýbanie sa obezite, každodenné cvičenie, nefajčenie, pitie malého množstva alkoholu, vyhýbanie sa karcinogénnym látkam a UV žiareniu a využívanie možností včasného odhalenia. Podľa odborníkov by to mohlo zabrániť väčšine prípadov rakoviny.