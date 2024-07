VIDEO Influencerky vyhodili z reštaurácie v Grécku kvôli ich outfitom: Báli sa, že strhneme všetku pozornosť!

(Zdroj: Instagram/eusumpani)

ATÉNY – Influencerky Larissa Sumpaniová a Kerolay Chavesová si nedávno užívali na spoločnom výlete v Grécku. Dovolenku im však pokazil personál v jednej z reštaurácií. Napriek tomu, že mali rezerváciu, dovnútra ich nepustili. Dôvodom bolo to, čo mali na sebe oblečené.

Čoraz častejšie médiá turistov varujú, aby si pred vstupom do podnikov či reštaurácii nezabudli obliecť tričko. Vstup do mnohých podnikov po celej Európe len v bikinách je totiž zakázaný. Na to doplatia aj Sumpaniová spoločne s Chavesovou. „Rezerváciu sme urobili vopred a potvrdili sme náš príchod. Boli sme nadšené, že môžeme vyskúšať miestnu kuchyňu,“ povedala Sumpaniová, informuje denník Daily Star. Po príchode ich však majiteľ reštaurácie privítal s nesúhlasným pohľadom.

Chavesová vysvetlila: „Poobzeral si nás a hneď povedal, že naše oblečenie nie je vhodné pre tento podnik.“ Napriek vysvetleniu, že boli na dovolenke, majiteľ neustúpil. „Nechcel nás počúvať,“ prezradila Sumpaniová. „Povedal, že na dôvode nezáleží, reštaurácia má svoj dress code, ktorý musíme rešpektovať,“ dodala. Influencerky táto situácia rozrušila a prekvapila zároveň, najmä keď v reštaurácii videli ďalšie ženy v bikinách.

Chavesová o situácii ďalej povedala: „Bolo to uprostred leta a bikiny by nemali byť problémom. Vo vnútri podniku bolo niekoľko ďalších žien v bikinách.“ Domnievajú sa, že k incidentu mohlo dôjsť aj preto, že nerozumejú taliansky. Sumpaniová skonštatovala: „Mali sme pocit, že nás posudzujú nielen podľa veľkosti našich bikín, ale aj podľa toho, že sme Brazílčanky a máme krivky, ktoré priťahujú veľkú pozornosť. Je to jasný prípad zaujatosti.“

Chavesová, ktorá sa môže pochváliť 235 000 sledovateľmi na Instagrame, často predvádza svoje outfity na verejnosti. Nedávno si do supermarketu obliekla džínsové šortky a crop top. Fanúšikom sa vtedy zbiehali slinky, keď jeden z nich napísal: „Wow, si dokonalá.“ Nezaostáva však ani Sumpaniová, ktorá má na Instagrame viac ako 537 000 sledovateľov. Svoje konto využíva aj na predvádzanie svojich sexi výstrelkov. Nedávno vkĺzla do červených dvojdielnych šiat, ktoré mali pikantný rozparok na stehnách. Sledovatelia zostali bez slov.