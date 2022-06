VIDEO Krásku vyhodili zo zábavného parku: Boli pohoršení z jej oblečenia, vadilo by aj vám?

ORLANDO - Žena, ktorá navštívila Walt Disney World Resort na Floride, bola nútená prezliecť si svoj biely top. Zamestnanci zábavného parku jej totiž oznámili, že buď park opustí, alebo sa prezlečie do niečoho iného - vhodnejšieho. Niektorí užívatelia sú takýmto prístupom pobúrení. Netušili, že aj Disney parky majú dress code.

Nicole DeLosReyesová sa začiatkom mája pri príležitosti Dňa matiek vydala na výlet do rekreačnej oblasti Walt Disney World Resort v Orlande. Neskôr na TikToku zverejnila video, v ktorom uviedla, že jej zamestnanci údajne povedali, aby buď odišla, alebo si kúpila tričko. Návštevníčka podľa nich porušila dress code parku.

V sedemsekundovom videu mladá žena ukázala biely top s uzlom vpredu, ktorý mala vtedy na sebe. Ľudia komentujúci príspevok sa rozchádzali v názore, či je fér žiadať návštevníkov o odchod kvôli oblečeniu. Niektorí tvrdili, že biely top možno považovať za nevhodný pre miesto, kde sú prítomné deti, zatiaľ čo iní v dotyčnom kúsku oblečenia nevideli žiadny problém. "Množstvo ľudí, ktorí súhlasia s tým, čo urobili pracovníci Disney parku, je šialené. V každom prípade ste vyzerali roztomilo," napísal jeden z komentujúcich. "Nepovoľujú, aby boli topy zapínateľné prostredníctvom šnúrok, pretože by sa mohli rozopnúť alebo sa o niečo zachytiť na jazdách," zdôvodnil ďalší užívateľ.

Viacero ľudí obvinilo Nicole z toho, že úmyselne porušila kódex obliekania ako pokus získať tričko zadarmo. "Neurobila som to úmyselne. Nestojím o prekliate tričko zadarmo," bráni sa. Poprela tiež, že vôbec nejaké tričko dostala, čo je aj dôvod, prečo sa vrátila do hotela, aby sa prezliekla. V ďalšom videu doplnila, že v skutočnosti nebola naštvaná na Disney park. "Mám viac ako 21 rokov a išla som do Epcotu (zábavný park v rezorte Walt Disney World. Neviem, či niekto z vás vie o Epcote, ale môžete tam piť. Takže je tam veľa dospelých, ktorí sú naliatí."

Walt Disney World má aktuálny kódex obliekania zverejnený na svojej webovej stránke pre rezervácie zájazdov. Za nevhodné oblečenie považuje také, ktoré odhaľuje nadmerné časti pokožky. V prípade nutnosti môžu zamestnanci parku zakázať takto oblečenej osobe vstup do areálu. Návštevníci by tiež nemali mať na sebe príliš roztrhané oblečenie, nevhodný materiál s obscénnym jazykom alebo grafikou vrátane tetovania a hostia nad 14 rokov by nemali mať oblečené kostýmy alebo nasadené masky. "Parky sú neformálne, rodinne orientované prostredie. Zabezpečenie, že parky sú vhodné pre rodiny s deťmi, je dôležitou súčasťou zážitku. V tomto duchu vás žiadame, aby ste použili svoju diskrétnosť a zdravý rozum," píše sa na stránke rezortu.