Odborníčka varuje pred bežnými uštipnutiami hmyzom: Ak si okolo rany všimnete TOTO, bežte k lekárovi!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

So stúpajúcimi teplotami stúpa aj dopyt po prípravkoch, ktoré zmierňujú následky uštipnutia hmyzom. Farmaceutka spoločnosti Boots Claire Nevinsonová pre denník The Sun uviedla: „Uštipnutia a bodnutia hmyzom môžu byť nepríjemné a dráždivé, ale našťastie sa ich zvyčajne netreba obávať a dajú sa ľahko liečiť.“ Ak máte podozrenie, že bodnutie či uhryznutie hmyzom je infikované, mali by ste hneď vyhľadať odbornú pomoc. „Dávajte pozor na to, či nie je oblasť kože opuchnutejšia a bolestivejšia,“ upozornila Nevinsonová. Odborníčka zároveň uviedla zopár tipov, ako ošetriť pokožku, ktorú napadol hmyz.

(Zdroj: Getty Images)

1. Bodnutie osou, včelou a sršňom

Uštipnutie včelou, osou a sršňom vám môže pripadať ako rovnaké, ale pri ich ošetrovaní musíte postupovať odlišným spôsobom v závislosti od toho, či vám v koži zostalo žihadlo. Nevinsonová uviedla: „Bodnutie osou môže byť náhle. Začína ostrou bolesťou, po ktorej sa vytvorí na pokožke opuchnutá červená stopa. Môže to byť bolestivé, svrbivé a trvať niekoľko hodín.“ Príležitostne spôsobí bodnutie menšiu alergickú reakciu, asi týždenné začervenanie a opuch. Bodnutie včelou je podobné, ale žihadlo môže zostať v rane. Ak k tomu dôjde, treba ho čo najskôr odstrániť pinzetou a potom umyť miesto mydlom a vodou, priblížila odborníčka. „Keď dôjde k opuchu, ošetrite ho studeným, napríklad ľadovým obkladom alebo flanelom namočeným v studenej vode aspoň na desať minút,“ dodala.

(Zdroj: Getty Images)

2. Uštipnutie komárom

Uštipnutie komárom je nepríjemné a svrbivé a spôsobuje malé červené hrčky na koži. „V niektorých častiach sveta môžu komáre šíriť závažné ochorenia, napríklad maláriu,“ upozornila Nevinsonová. „Pri pobyte vonku je vhodné zakryť si odhalenú pokožku najmä v čase, keď sú komáre aktívnejšie, čiže pri východe alebo západe slnka,“ uviedla ďalej. Pre istotu je dobré postriekať sa aj repelentom proti hmyzu. „K dispozícii je niekoľko prípravkov proti hmyzu, ktoré pri používaní podľa návodu pomáhajú znížiť riziko uštipnutia,“ pokračovala Nevinsonová. „Ak cestujete do zahraničia, mali by ste si overiť, či sa v krajine a oblasti, ktorú navštívite, odporúčajú použiť antimalariká,“ dodala.

(Zdroj: Getty Images)

3. Uštipnutie kliešťom

„Uhryznutie kliešťom zvyčajne nie je bolestivé, ale niekedy dokáže vyvolať alergickú reakciu. V zriedkavých prípadoch môže spôsobiť lymskú boreliózu, čo je bakteriálna infekcia, ktorá sa prejaví ružovou alebo červenou kruhovou vyrážkou v okolí uhryznutia,“ povedala Nevinsonová. Ak vás uhryzol kliešť, mali by ste ho čo najskôr odstrániť, a to pomocou pinzety s jemnými zubami. Jemne ho ňou uchopte čo najbližšie k pokožke a postupne ho odtiahnite bez toho, aby ste ho skrútili alebo rozdrvili. Potom by ste si mali umyť pokožku vodou a mydlom a na mieste, kde bol prisatý kliešť, použiť antiseptický krém.

4. Uštipnutie ovadom

Ak vás uštipne ovad, môže vám vzniknúť červená vyrážka, pocítite závraty, slabosť, alebo vám opuchne časť tela. Hojenie trvá určitý čas. „Ak si myslíte, že je uhryznutie infikované, čo sa môže prejaviť zvýšenou bolesťou, začervenaním, opuchom a zahnisaním, mali by ste ihneď navštíviť svojho praktického lekára alebo požiadať o radu lekárnika,“ odporúča Nevinsonová.