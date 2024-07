Ľudia idú do kolien z príspevku turistky: Na Zbojníckej chate si zabudla... Komentáre vás dostanú!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Turistka Irena v stredu publikovala príspevok na Facebooku, v ktorom informovala, že si v nedeľu 14. júla zabudla na toalete na Zbojníckej chate tričko aj nohavice. Pripojila aj fotografiu oblečenia. Oslovila tak turistov, ktorí sa chystajú na vysokotatranskú chatu, s prosbou o vyzdvihnutie týchto vecí. „Zachránite ma, lebo muž mi to oblečenie kúpil len pár dní predtým a nové mi tak skoro po tejto strate nekúpi,“ zavtipkovala v príspevku.

(Zdroj: Facebook/Turistika na Slovensku/Irena Tigrovaná)

Príspevok rýchlo získal množstvo reakcií vrátane komentárov. Viacerí zavtipkovali, či na túre pokračovala nahá. „A nikto vrátane vás si nevšimol, že nemáte to oblečenie na sebe?“ zažartoval jeden z komentujúcich. „Už vidím tú scénu: Chlap zazvoní, manžel otvorí dvere a on: Irena zabudla šaty na chate, tak som jej to doniesol. To budete mať čo vysvetľovať,“ pridal sa ďalší. „Nahá domov?“ dodal tretí.

Ostatní Irene zaželali veľa šťastia pri hľadaní strateného oblečenia a niektorí sa dokonca ponúkli, že ho na chate vyzdvihnú. „Tiež som tam nechal asi pred tromi rokmi oblečenie, zostalo vzadu v sušiarni,“ prezradil iný komentujúci. Ďalší Irene poradili, aby zavolala priamo personálu na chate a informovala ich o strate oblečenia. Niekoľko komentujúcich uviedlo veci na pravú mieru a poznamenali, že turistka sa prezliekala zo spoteného oblečenia a z túry sa určite nevracala nahá.