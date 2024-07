Mladík natočil VIDEO na cintoríne: Až neskôr si všimol mrazivý detail! Iba kúsok od neho stál... Preboha

(Zdroj: TikTok/sebasferlu)

BUENOS AIRES – YouTuber Sebastian sa odvážil do Chacarity, jedného z najväčších svetových cintorínov v Argentíne. Zdanlivo milé video s mačkou sa však rýchlo zmenilo na niečo oveľa zlovestnejšie. V pozadí si všimol záhadnú postavu, ktorý vydesila mnohých používateľov sociálnych sietí.

Keď sa Sebastián na cintoríne pokúšal nafilmovať mačku, nechtiac zaznamenal niečo, čo pripomínalo ducha človeka. Ľudia sú presvedčení, že mačka ho chránila pred prízrakom, pričom sám Sebastian priznáva, že sa ešte stále spamätáva z tohto zážitku. Jeho mrazivé video sa stalo virálnym na Tiktoku, kde nazbieralo neuveriteľných 2,3 milióna pozretí a získalo obrovské množstvo komentárov.

Jeden z komentujúcich zdôraznil: „Mačka ťa chránila pred niečím zlým.“ Ďalší uviedol: „Mačky sú výborné ochrankyne, som si istý, že ste boli v nebezpečnej situácii.“ Tretí napísal: „Mačky na nás vždy dávajú pozor.“ Niektorí diváci naznačili, že prítomnosť čiernej mačky nepredstavovala nič zlovestné, ale skôr ochranárske gesto, keďže sa k YouTuberovi priblížila počas jeho údajného stretnutia s duchom. Ďalší sa pridal: „Čierne mačky neprinášajú zlo, chránia nás pred zlom.“

Iní diváci videa však pochybovali, že išlo o skutočného ducha a skôr sa domnievali, že YouTuber zachytil len osobu oblečenú v čiernom, ktorá stála pri hrobe. Jeden z komentujúcich napísal: „Je to človek, ktorý kráča a je oblečený v čiernom.“ Druhý jeho slová potvrdil: „Vyzerá to ako človek, možno niekoho navštevuje a vy ho nazývate duchom.“ Tretí poznamenal: „Vidím tmavomodrú bundu, každý si môže myslieť, čo chce, ale ja si myslím, že je to skutočný človek.“