Muž preskúmal opustenú nemocnicu z 18. storočia, kam sa neodvážila vstúpiť ani polícia: Hrôzostrašné odhalenie

LEEDS – Lovec duchov sa vybral do opusteného sídla z 18. storočia. Podľa jeho slov bolo miesto také strašidelné, že sa dnu neodvážila vstúpiť ani polícia. To, čo sa dialo v útrobách strašidelného kaštieľa, však muža vystrašilo ešte viac.

Lovec duchov známy iba ako Moxley hovorí, že policajná dodávka zastavila, aby zistila, čo sa deje, keď vchádzal do opustenej nemocnice Meanwood Park Hospital v Leedse. „Polícia zastavila vonku – policajt ma tam stáť, keď som robil zábery z dronu,“ vysvetlil pre denník Mirror. Moxleymu bolo jasné, že z jeho prítomnosti v blízkosti strašidelne vyzerajúcej bývalej nemocnice policajt nie je nadšení. „Ani sa neprišiel opýtať, čo robíme – doslova tam len sedel a potom odišiel,“ pokračoval. Ako sa neskôr ukázalo, policajt mal na to dobrý dôvod.

Dnes už opustená budova bola postavená v 60. rokoch 18. storočia a v roku 1919 bola prestavaná na zariadenie pre mužov, ženy a deti s poruchami učenia. Bývalí väzni sa sťažovali na tvrdý režim s prísnymi trestami aj za drobné prehrešky. Mnohí zamestnanci a väzni hlásili, že neskoro v noci videli zjavenie tajomnej „Šedej dámy“ na veľkom schodisku kaštieľa. Moxley tvrdil, že v interiéri počul niečo, čo znelo ako kroky a šuchot ženského oblečenia. Použil pokročilú aplikáciu pre smartfóny, ktorá prostredníctvom senzorov konverzovala signály z prostredia do slov. Keď sa odvážil vykročiť do jednej z chodieb, tajomný hlas mu povedal, že zlo je všade okolo neho.

V jednej chvíli dokonca strašidelný hlas povedal Moxleymu: „Som vedľa teba.“ Zároveň ho nabádal, aby začal kopať dieru na zeme na jednom z miest. Rýchlo zistil, že niekto iný už rovnaký pokyn dostal, pretože v podlahe bola diera. Naznačovalo to, že niečo – alebo niekto – je pod podlahovými doskami. Tajomná entita Moxleyho následne varovala, že podlahové dosky nie sú dostatočne stabilné a môže sa pod nimi prepadnúť. Jeho priateľ, ktorý skúmal inú časť rozľahlého sídla, tiež nemal núdzu o strašidelné zážitky. „Určite je niečo vo vnútri... Straší to tu,“ dodal Moxley.

Nie je jasné, prečo sa polícia rozhodla nevyšetrovať dvoch mužov, ktorí vstúpili do strašidelného opusteného sídla, hoci v Spojenom kráľovstve nie je vo väčšine prípadov vstup do opustených sídel zakázaný. Za normálnych okolností sa polícia zúčastní na nahlásení vniknutia do domu len vtedy, ak existuje podozrenie z trestnej činnosti – ako je vylomenie dverí a zámkov alebo krádež.