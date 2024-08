DESIVÁ výzva: UKRAJINSKÝ tiktoker počas natáčania v PRAHE takmer prišiel o život! Ostatní sa len pozerali

Ukrajinský influencer Rostiks_01 vyliezol z okna pražského bytu, aby splnil desivú výzvu. Po chvíli sa ale zošmykol (Zdroj: TikTok/rostiks_01/blesk.cz)

Metropola Českej republiky sa takmer stala mestom, kde mohol prísť o život známy ukrajinský influencer. Mladík, ktorý si hovorí "Rostiks_01" sa rozhodol prijať nebezpečnú výzvu, ktorá sa mu takmer stala osudným. Mal sa zavesiť na parapet okna z vonkajšej strany a ostať tam visieť len na rukách.

Live stream

Po internete koluje video, ako Rostiks_01, prepojený s ďalšími dvomi influencermi, sa snaží výzvu skutočne splniť. Len v trenkách vylezie z okna v pražskom Hloubetíne a snaží sa zachytiť rukami za parapet. Vystrašená blondínka influencerka sa ho len s hrôzou v hlase pýta, čo to dopekla robí. Ďalší influencer len poznamená, že je to cirkusant. Rostiks vylezie von, no ruky sa mu z parapetu zošmyknú a spadne dole.

Pod vplyvom alkoholu

Ako informuje denník Blesk, mladý Ukrajinec mal šťastie v nešťastí, pretože spadol rovno do krovia pred panelákom. "Pri páde utrpel mladík vážne zranenia a skončil na ARE," uviedla hovorkyňa pražských záchranárov Jana Poštová.

Prípadom sa už zaoberá aj česká polícia. Mladík mal údajne pred týmto hrozným činom požívať alkohol. Živé vysielanie pokračovalo ďalej, pričom jedn zo streamerov sa snažil vysvetliť, že ukrajinského mladíka k ničomu nenútil, ale že Rostiks sa rozhodol konať na základe vlastného rozhodnutia.