Vedci varujú pred extrémnou slnečnou udalosťou: Devastačná hrozba pre ľudstvo! Môže nastať už čoskoro

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Podľa najnovších správ by sa na Zemi čoskoro mohla vyskytnúť extrémna udalosť so slnečnými časticami, ktorá by mohla mať katastrofálne následky. Naša planéta je vystavená takejto udalosti približne každých tisíc rokov. Odborníci podrobne opísali, aké následky nás môžu postihnúť.

Slnečné časticové javy, ktoré sú známe aj ako slnečné búrky, vznikajú, keď Slnko vystrelí protóny zo svojho povrchu priamo do vesmíru a niekedy môžu tieto protóny poškodiť Zem. Ak by sa niečo také stalo dnes, poškodilo by to ozónovú vrstvu, ktorá chráni Zem a jej atmosféru, a potom by to zvýšilo úroveň ultrafialového žiarenia (UV). V pondelok 1. júla zverejnili vedci Alan Cooper, profesor na Charles Sturt University, a Pavle Arsenovic, vedúci vedecký pracovník na University of Natural Resources and Life Science (BOKU), dokument, ktorý podrobne opisuje, čo by sa mohlo stať, ak by k takejto udalosti došlo.

(Zdroj: SITA/AP)

Podľa všetkého majú udalosti so slnečnými časticami schopnosť naštartovať reťazec chemických reakcií, ktoré by mohli vážne poškodiť ozónovú vrstvu, a tým ohroziť celý ľudský život. Ďalej vysvetlili: „Ozón pohlcuje škodlivé slnečné UV žiarenie, ktoré môže poškodiť zrak a DNA (zvyšuje riziko rakoviny kože), a tiež ovplyvňuje klímu.“ Ak by sa tak stalo, približne na rok by sa úroveň UV žiarenia zvýšila na takú nebezpečnú úroveň, že by mohla dokonca poškodiť DNA. Vedci dodali: „Ak by slnečný protón prišiel v období, keď by bolo magnetické pole Zeme veľmi slabé, potom by poškodenie ozónu trvalo šesť rokov, čo by zvýšilo úroveň UV žiarenia o 25 percent a zvýšilo mieru poškodenia DNA spôsobeného slnečným žiarením až o 50 percent.“

Vedci ďalej písali o šanci, že sa súčasne vyskytne slabé magnetické pole a extrémny slnečný protón a bohužiaľ uviedli, že je veľmi pravdepodobné, že sa vyskytnú spoločne. Keďže k extrémnej udalosti so slnečnými časticami dochádza len raz za niekoľko tisícročí, mohli by sme byť v poriadku. Posledná sa vyskytla v roku 993 nášho letopočtu a ľudstvo ju prežilo.