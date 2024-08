Počuli ste už o otrave slnkom? Ohrozená je najmä táto skupina obyvateľov, odporúčania hovoria jasne!

(Zdroj: Getty Images)

Štúdia, na ktorej čele je popredná onkologická dermatologička z talianskeho inštitútu San Gallicano, Angela Ferrari skúmala príznaky, ohrozené skupiny ako aj odporúčania. Zistili, že príznaky otravy slnkom môžu začať už hodinu po expozícii a najhoršie príznaky sa môžu objaviť po 24 až 48 hodinách, informovalo talianske Leggo.

Vyliečenie môže trvať až niekoľko týždňov a môže byť sprevádzané intenzívnou bolesťou a horúčkou, dehydratáciou, zimnicou, ale aj bolesťami hlavy, zvracaním, nízkym tlakom, slabosťou a mdlobami. Podľa odborníkov hrozí riziko otravy aj počas zamračených dní. „Vo väčšine prípadov dochádza k otrave slnkom v dôsledku dlhodobého vystavenia slnku bez použitia ochranného faktora alebo s použitím nedostatočného faktora,“ uviedla Ferrari.

Najviac ohrození sú ľudia trpiaci cukrovkou alebo kardiovaskulárnymi ochoreniami. V týchto prípadoch môže aj mierne vystavenie slnku spôsobiť u jedincov veľké problémy. Rizikové je aj užívanie liekov, ktoré obsahujú tetracyklíny alebo sulfónamidy, ktoré sa používajú na liečbu bakteriálnych infekcií, no otrava slnkom hrozí aj tým, čo užívajú lieky na úpravu dysfunkcie srdcového rytmu. Pozor by si mali dávať ale aj osoby s nízkym fototypom, teda ľudia so svetlou pokožkou, blond alebo ryšavými vlasmi. Štúdia zároveň prišla aj s odporúčaniami, ktoré by mohli pomôcť. „Vo väčšine prípadov je možné zvládnuť príznaky otravy slnkom doma. Na upokojenie pokožky a zníženie nepohodlia je možné použiť obklady a chladivé obväzy, ktoré by ale nemali byť príliš studené, aby sa predišlo tepelnému šoku,“ dodala.