NASA objavila v blízkosti Zeme niečo zvláštne: Vznáša sa to! Vedci sú v údive, toto vidia prvýkrát

Odborníci v rámci misie Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD) spozorovali zvláštne tvary X a C, ktoré sa objavujú na netradičných miestach v pozoruhodnom čase. Tieto štruktúry sa totiž pohybujú v ionosfére, čiže v oblasti, kde sa atmosféra Zeme stretáva s vesmírom. Podľa vedcov by mohol tento objav zlepšiť rádiovú komunikáciu a predpovede vesmírneho počasia. Ionosféra sa nachádza približne 80 až 644 kilometrov nad povrchom planéty. Elektricky sa nabíja, keď na ňu počas dňa dopadá slnečné svetlo. Vznikajú tak plazmové pásy nabitých častíc. Ako uvádza portál Science Alert, následne sú ovplyvňované magnetickým poľom Zeme. Práve tieto bubliny plazmy vytvárajú tvary X a C.

Podľa výsledkov predchádzajúcich štúdií sa plazmové hrebene X spájajú po slnečných búrkach a masívnych sopečných erupciách. Podľa nových údajov uverejnených v časopise The Journal of Geophysical Research: Space Physics sa môžu tvoriť aj v takzvaných „tichých obdobiach.“ Táto skutočnosť naznačuje, že počas javu zohrávajú svoju úlohu aj lokálnejšie faktory. Vedci uviedli, že podľa počítačových modelov by mohli nižšie atmosférické podmienky ťahať plazmu smerom nadol. „Predchádzajúce správy o spájaní nastali len počas geomagneticky narušených podmienok,“ vo vyhlásení pre NASA uviedol fyzik Fazlul Laskar z Coloradskej univerzity, ktorý je zároveň aj spoluautorom článku. „Počas geomagnetického pokoja ide o neočakávaný jav,“ dodal.

Odborníkov zmiatol aj výskyt bublín v tvare písmena C a obráteného písmena C v plazme, ktoré boli pravdepodobne vytvorené veternými podmienkami na Zemi. GOLD zaznamenal, že sa vyskytujú blízko seba a sú od seba vzdialené približne 634 kilometrov. Tento fakt naznačuje, že do hry vstupujú lokálnejšie faktory, ako napríklad tornádo alebo niečo podobné. Takéto tesné zoskupenia tvarov C sú zatiaľ pomerne zriedkavé a GOLD doteraz pozoroval len dve. Cieľom vedcov je pokračovať v ich skúmaní, aby zistili, čo je príčinou ich vzniku v ionosfére. „V takej tesnej blízkosti sme o týchto dvoch opačne tvarovaných plazmových bublinách nikdy neuvažovali, nikdy neboli zobrazené,“ uviedol člen tímu, fyzik Deepak Karan z Coloradskej univerzity.

Plazma v ionosfére má zásadný význam pre šírenie rádiových vĺn na veľké vzdialenosti. Znamená to, že jej narušenie by mohlo mať vplyv na dôležitú komunikačnú a navigačnú infraštruktúru. Táto štúdia a údaje GOLD sú ďalším dôkazom, ako nám inovácie vo vedeckom výskume a technológiách pomáhajú zistiť viac o Zemi a vesmíre ako celku. Astrofyzik Jeffrey Klenzing z Goddardovho centra vesmírnych letov NASA, ktorý sa na štúdii priamo nepodieľal, zdôraznil: „Skutočnosť, že máme veľmi rozdielne tvary bublín tak blízko seba, nám hovorí, že dynamika atmosféry je zložitejšia, ako sme očakávali.“