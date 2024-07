Vojenskí chirurgovia skúmali záhadné úmrtia: Hrôzostrašné nálezy v hroboch! Dedinčanov sužovali upíry

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Srbský bojovník menom Arnold Paole zomrel po tom, čo si pri páde v roku 1727 zlomil krk, a bol pochovaný v malom mestečku zvanom Medveđa. Podľa správy plukovného poľného maršala Flückingera pre vrchné velenie v Belehrade, počas 20 alebo 30 dní po jeho smrti sa niektorí ľudia sťažovali, že ich mučil spomínaný Arnont Paule. „A potom vraj skutočne zabil štyroch ľudí,“ uvádza sa ďalej v správe. Dedinčania tvrdili, že Paole často hovoril, že ho mučil upír neďaleko Cossowy v tureckej provincii Servia a že zjedol zem z upírovho hrobu a pomazal sa jeho krvou, aby sa zbavil trápenia.

(Zdroj: Getty Images)

Dedinčania sa preto 40 dní po jeho smrti rozhodli vykopať jeho hrob, aby zistili, či bol Paole skutočne upír alebo nie. V hrobe našli niečo hrôzostrašné. „Čerstvá krv mu tiekla aj z očí, nosa, úst a uší, brada, krk a trup boli úplne krvavé, staré nechty na rukách a nohách mu odpadli spolu s kožou a narástli mu nové,“ uvádza sa v správe. Keď dedinčania zistili, že je skutočným upírom, vrazili Paolovi kôl do srdca a on údajne vydal jasne počuteľný ston. Napokon jeho telo spálili.

Problém s upírmi v meste však neustúpil – 17 ľudí náhle zomrelo, pričom 13 z nich umrelo v priebehu šiestich týždňov, a tak vojenský lekár Medicus Glaser zavolal úrady, aby to vyšetrili. Tí, ktorí údajne zomreli, podľa miestnych hlásili bodavé bolesti v boku a na hrudníku, ako aj dlhodobé horúčky a trhanie končatín. Náhle príznaky a množstvo úmrtí vyvolali u dedinčanov podozrenie, že sú za tým upíri. Následne vykopali desať hrobov, aby zistili, či sú ich tvrdia pravdivé alebo nie. Lekár uviedol, že ústa jednej osoby boli stále otvorené a z nosa a úst jej tiekla svetlá, čerstvá krv.

(Zdroj: Getty Images)

Niekoľko ďalších hrobov odkrylo telá v podobnom stave, iné však boli rozložené tak, ako by mali byť. Do dediny bola preto vyslaná druhá komisia, aby to preskúmala. Vojenskí chirurgovia Johann Flückinger, Siegele a Johann Friedrich Baumgartenovci spolu s dvoma dôstojníkmi, podplukovníkom Büttnerom a J. H. von Lindenfelsom navštívili mesto a ich správa – datovaná 26. januára 1732 a podpísaná všetkými piatimi zainteresovanými úradníkmi – uvádzala, že päť tiel podľahlo prirodzenému rozkladu, no 12 z nich malo na sebe čerstvú krv, živú pokožku a nové nechty. Definovali ich ako upírov a ich telá následne rozrezali a spálili.