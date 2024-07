Sexi policajtka (31) dala výpoveď, dnes sa vyzlieka pred kamerou: TÚTO vec majú obe profesie spoločnú!

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

HERTFORDSHIRE – Tridsaťjedenročná Lana Huckabyová nosila uniformu policajného zboru v Hertfordshire. Teraz dostáva peniaze za to, že nenosí žiadnu uniformu. Bývalá policajtka totiž dala výpoveď, aby sa mohla vyzliekať pred kamerou. Tvrdí však, že mnohé zručnosti, ktoré sa naučila v prvej línii, si preniesla aj do svojej súčasnej práce.

Modelka vždy snívala o tom, že sa stane policajtkou – nakoniec jej však táto práca nenaplnila očakávania. Hliadkovanie v St Albans jej dalo užitočné nástroje, ktoré podľa jej slov fungujú rovnako dobre aj pri telefonovaní s rozvášnenými zákazníkmi. Lana, ktorej umelecké meno je Summer Fox, pre denník Daily Star uviedla: „Muži väčšinou hovoria o svojich problémoch vo vzťahu alebo o veciach, ktoré sa dejú v ich živote. Myslela som si, že to bude viac chlípnych telefonátov, ale veľa z nich je poradenských.“ Podľa jej slov je príjemné vidieť dôveru, s ktorou sa na ňu muži obracajú. „Musíte vedieť počúvať a radiť, v polícii som to vnímala aj ako poradenstvo. Väčšina výjazdov bola kvôli domácemu násiliu, našou prácou bolo pokúsiť sa o mier. Takže v tomto aspekte je to veľmi podobn,. Ale polícia je samozrejme iná,“ prezradila.

Lana žije v Británii už 13 rokov. Vyrastala v náboženskej domácnosti v Amerike, kde bol jej otec pastorom – čo neskôr urobil aj jej brat. Modelka si neskôr nechala na krk vytetovať malý kresťanský krížik ako spomienku na svojho starého otca. Musela ho ale vždy zakrývať, aby ju prijali k polícii. Keď konečne získala prácu policajtky, jej otec sa ňou pýšil na sociálnych sieťach. O rok neskôr jej už ale nevedel prísť ani na meno. Dvojica sa nakoniec zmierila, no Lana dodala: „Myslím, že moja sestra a môj brat s tým stále nie sú stopercentne stotožnení, so starším bratom som sa nerozprávala už asi tri roky. Je pastor a nebol veľmi spokojný s videami a s tým, že som robila porno. Dnes sa už rozprávame, ale stále medzi nami panuje napätie.“

Napriek tomu Lana neľutuje, že si splnila svoju ambíciu byť policajtkou, hoci priznala, že v práci zažila nepríjemné chvíle. Uviedla tiež, že sa to prenieslo aj na členov verejnosti a že viacerí ľudia ju spoznali, keď ich zatýkala. Samotná práca policajtky nebola pre ňu a vysvetlila: „Nebolo to to, čo som očakávala. Chcela som chytať zločincov, robiť dobré skutky. Ale tam, kde som pracovala, bolo veľa dopravných nehôd. Ja som chcela trochu viac akcie, pretože v Spojených štátoch je vždy živo. Nebolo to pre mňa a plat nebol taký dobrý, ako by ste si mysleli. Chýbala mi webová kamera a tak som nakoniec od polície odišla. Teraz mám flexibilnú prácu a jednoducho sa mi páči byť svojou vlastnou šéfkou.“