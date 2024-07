Bitka na gréckych plážach: Prenajímatelia si za ležadlo a slnečník bežne pýtajú... To musí byť zlý vtip!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Členovia hnutia, ktoré vzniklo minulý rok, vyšli do ulíc, aby protestovali proti plateniu enormných cien za plážové ležadlá. Grécke úrady teraz prijímajú extrémne opatrenia na vyriešenie problému v súvislosti s rastúcimi sťažnosťami. Zaviedli nové pravidlá, ako napríklad, že slnečníky a ležadlá musia byť aspoň štyri metre od mora. Bary a hotely tiež potrebujú licenciu na umiestnenie ležadiel, slnečníkov, stolov a stoličiek na pláži, pričom na niektorých pobrežiach platí všeobecný zákaz používania záhradného nábytku.

Na dodržiavanie pravidiel údajne dohliadajú drony, informuje denník The Sun. Jedno z videí ukazuje, ako nad radom ležadiel na polostrove Chalkidki – dovolenkovom hotspote, ktorý je známy svojimi idylickými plážami – prelietava dron. 64-ročná dôchodkyňa Evgenia Raptiová, ktorá má letné sídlo neďaleko pláže Pefkochori, je znepokojená obrovským počtom turistov prichádzajúcich do krajiny. „Stoly, stoličky a ležadlá zabrali celú pláž. Keď sme pred 40 rokmi kupovali náš dom, bolo to úplne iné. Pláž bola prázdna a bolo príjemné tam ležať,“ prezradila.

Na obľúbenom turistickom ostrove Rhodos úradníci nedávno pozastavili prevádzku plážového baru, ktorý dokonca položil ležadlá priamo do mora. Plážový aktivista George Theodoridis minulý rok pre BBC povedal: „Problémom sú podnikatelia, ktorí buď s povolením, alebo zasahovaním zakrývajú časti pobrežia ležadlami, slnečníkmi, stolmi a dokonca aj trvalou štruktúrou.“ Mnohí tiež protestovali proti prehnaným cenám ležadiel – za dve ležadlá a slnečník na deň niekedy zaplatili aj 100 eur a zvyčajne najmenej 40 eur.

Luxusné rezorty pozdĺž mnohých gréckych pobreží sú považované za najhorších zločincov, pretože si vytvárajú súkromné pláže s využitím verejných pozemkov a účtujú si stovky eur denne. Podľa nových nariadení musí byť teraz až 70 percent gréckych pláží bez ležadiel, zatiaľ čo chránené oblasti musia byť voľné na 85 percent. Minister financií Kostis Hatzidakis sľúbil, že sa bude zaoberať podnikmi, ktoré porušujú pravidlá. „Keď hovoríme, že na plážach bude poriadok, myslíme to vážne,“ povedal.