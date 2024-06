Študentka (19) prežila nočnú moru: Nešťastnou náhodou si odtrhla polovicu bradavky! Všetko kvôli tomuto

(Zdroj: TikTok/musicforasushirestarunt)

Devätnásťročná Tilly Yeatsová z anglického mesta Exeter v Devone uviedla, že pri nehode sa jej odtrhla polovica bradavky a myslela si, že zomrie. Tínedžerku previezli na pohotovosť, kde jej jedna zo sestier povedala, že takéto zranenie ešte nikdy nevidela. Zdravotná sestra však dokázala bradavku zošiť a Tilly sa postupne uzdravuje. Tínedžerka sa o svoje utrpenie podelila na TikToku. Vo videu označila tento zážitok ako najhorší deň svojho života. Jedna z komentujúcich priznala, že ju incident vystrašil. „Toto je moja najhoršia nočná mora,“ dodala. „Ach môj bože, nie, tento týždeň som si chcela dať spraviť piercing, ale teraz sa bojím,“ pridal sa ďalší.

@musicforasushirestarunt RIP my fav accessory and personality trait, gone but bever forgotten ♬ Ptolemaea - Ethel Cain

Pri spomienke na udalosť Tilly pre denník The Sun povedala: „Polovica bradavky mi odpadla a piercing visel na nitke kože. Nevedela som, čo mám robiť, schmatla som uterák, aby som zastavila krvácanie. Poslala som správu do skupinového chatu s prosbou, aby niekto prišiel do kúpeľne. Pár dievčat z iného bytu prišlo ku mne. Bolo tam toľko krvi. Myslela som si, že omdliem.“ Kamaráti jej museli odrezať kus kože, ktorý visel z piercingu a bradavku opäť prilepiť.

Študentka aj naďalej krvácala, preto zašla na pohotovosť. Tilly pokračovala: „Moja bradavka stále krvácala a bola napoly odlepená. Za hodinu som bola na pohotovosti. Keď som si dávala dole náplasť, bála som sa, že mi s ňou odpadne aj bradavka. Prvá sestrička to nikdy predtým nevidela a druhá sestrička to videla raz a vraj to dievča potrebovalo operáciu. Bola som vydesená.“

Vysvetlila, že keďže bradavka stále visela na prsníku, lekári ju dokázali pripevniť späť aj bez operácie. Študentka priznala, že sa obávala, ako bude vyzerať jej bradavka. „V mieste, kde lekári spojili kúsky bradavky naspäť, je ešte stále mierna trhlina – vidieť na nej línie, kde sa roztrhla,“ uviedla. Podľa jej slov sa už cíti lepšie. Tilly je presvedčená, že si za túto príhodu môže sama. „Určite ma to neodradilo od toho, aby som si dala urobiť piercing – len si dávam väčší pozor, keď vchádzam do sprchy a vychádzam z nej. Viacerí ľudia, ktorí uvažovali o tom, že si nechajú urobiť piercing, mi povedali, že teraz by to už neurobili. To, čo sa stalo mne, je dosť zriedkavé a bola to moja chyba,“ dodala.