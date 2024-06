Klimatickí aktivisti si zobrali na paškál starovekú pamiatku: Postriekali ju farbou! Dramatické VIDEO

(Zdroj: X/ST0NEHENGE)

Historický kamenný kruh vo Wiltshire bol podľa protestnej skupiny Just Stop Oil postriekaný dnes okolo poludnia. K incidentu došlo iba deň predtým, ako sa v oblasti zhromaždia tisíce ľudí na oslavu letného slnovratu. Video, ktoré koluje na sociálnych sieťach, zachytáva dvoch aktivistov v bielych tričkách s logom Just Stop Oil, ako bežia k monolitom a striekajú na ne oranžovú farbu. Aktivistov sa pokúšali zabrániť okolitý svedkovia. Demonštranti sa následne posadili so skríženými nohami na trávu.

Just stop oil protestors damage Stonehenge 😭

pic.twitter.com/HSQvfWIdNh — Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) June 19, 2024

Hovorca britskej aktivistickej skupiny Just Stop Oil podľa portálu Sky News povedal: „Musíme sa spojiť, aby sme bránili ľudstvo, inak riskujeme všetko. Preto spoločnosť Just Stop Oil požaduje, aby naša ďalšia vláda podpísala právne záväznú zmluvu o postupnom vyradení fosílnych palív do roku 2030.“ Dvaja demonštranti zapojení do incidentu uviedli, že sprej je zložený z pomarančovej kukuričnej múky, ktorú ľahko zmyje dážď, informuje webová stránka skupiny.

K prípadu sa vyjadrila aj polícia vo Wiltshire. Muži zákona potvrdili, že zatkli dvoch ľudí pre podozrenie z poškodenia starovekej pamiatky. Hovorkyňa English Heritage, britského riadiaceho orgánu chránených území, opísala incident ako mimoriadne znepokojujúci a uviedla, že rozsah škôd je aktuálne predmetom vyšetrovania. Dodala však, že Stonehenge zostáva otvorený pre verejnosť.