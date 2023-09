Opitý turista poškodil sochu, ktorú za 90 miliónov rekonštruovali tri roky: VIDEO nehanebnosti

(Zdroj: YouTube/JAPAN VESTI)

Nemenovaný Ír sa na záberoch pokúšal jazdiť na soche leva, ktorá je umiestnená pri Bruselskej burze cenných papierov. Po stranách vchodu do budovy sú umiestnené celkom dve sochy a v rámci projektu boli tiež zreštaurované. Keď sa turista pokúšal zliezť dole, časť sochy, ktorá bola považovaná za pochodeň, sa odlomila.

Polícia muža zatkla v neďalekej reštaurácii rýchleho občerstvenia. Podľa miestnych médií si nebol vedomý rozsahu škôd, ktoré spôsobil. Obnova sochy sa odhaduje na 17 600 eur a bruselská burza plánuje donútiť páchateľa ju zaplatiť, informovali miestne noviny Nieuwsblad. Projektový manažér pre obnovu pamiatky Nel Vandevennet uviedol, že budova a sochy sú zapísané ako dedičstvo.

"Opravy by sme chceli zrealizovať rýchlo, ale určite to potrvá niekoľko týždňov či dokonca mesiacov," povedal pre VRT NWS s tým, že si mysleli, že sa sochy budú tešiť väčšej úcte. "To, čo sa stalo, je veľmi smutné," dodal Vandevennet. Budovu otvorili pre verejnosť v sobotu 9. septembra, poškodeniu sochy došlo o deň neskôr.